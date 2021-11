Sorteggio playoff Mondiali 2022: data, possibili avversarie Italia, chi evitare e chi sperare

L’incubo playoff per l’Italia si è materializzato nella serata di Belfast. La Nazionale di Roberto Mancini non è andata oltre lo 0-0 con l’Irlanda del Nord e deve rimandare la qualificazione ai Mondiali 2022. In Qatar per ora ci va la Svizzera, che, invece, ha battuto per 4-0 in casa la Bulgaria, superando gli azzurri in classifica, facendoli scivolare ad un secondo posto, che ora mette tanta paura e riporta nuovi spettri in vista degli spareggi.

Il 26 Novembre l’Italia conoscerà il suo futuro, visto che si terrà il sorteggio dei playoff, che avranno una formula completamente diversa rispetto a quella precedente, quando gli azzurri vennero sconfitti nel 2017 dalla Svezia. Questa volta sono dodici le squadre (le dieci seconde e le 2 migliori di Nations League non qualificate) che giocano gli spareggi, suddivise in tre gironi da quattro squadre.

Ogni gruppo sarà composto da 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Semifinali incrociate in partita secca il 24 o 25 marzo in casa della formazione testa di serie e poi finale il 28 o 29 marzo, la cui sede verrà decisa sempre dal sorteggio del prossimo 26 novembre.

L’Italia è sicura di essere testa di serie, ma non mancano le insidie. Con alcuni verdetti ancora da scrivere in questa serata, le teste di serie certe sono oltre alla Nazionale anche il Portogallo, la Scozia e la Russia e con loro (anche se non ufficialmente) Svezia e Polonia. Le non teste di serie sono, invece, Galles, Macedonia del Nord, Turchia (che si gioca la qualificazione diretta con Olanda e Norvegia), una tra Finlandia ed Ucraina e poi Austria e Repubblica Ceca, provenienti dalla Nations League.

SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI 2022: QUANDO SI SVOLGE?

VENERDI 26 NOVEMBRE

Sorteggio Playoff Mondiali 2026

POSSIBILI AVVERSARIE ITALIA AL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF

L’Italia eviterà sicuramente Portogallo, Russia, Scozia al primo turno. Per il quadro completo della situazione bisognerà aspettare il termine delle qualificazioni.

TESTE DI SERIE PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO

Le migliori sei seconde classificate della fase a gironi saranno teste di serie nel sorteggio. Per il quadro completo della situazione bisognerà aspettare il termine delle qualificazioni. L’Italia sarà testa di serie.

PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022: QUANDO SI DISPUTANO

Semifinali: 24-25 marzo 2022

Finali: 28-29 marzo 2022

Foto: LaPresse