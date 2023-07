Snowboardcross, Michela Moioli inizia con un 3° posto sulla pista olimpica di Secret Garden. Vince la ‘solita’ Samkova

Era un primo test importante sulla pista olimpica, in apertura di stagione, un’annata lunghissima e ricca di appuntamenti proprio in funzione dei Giochi di Pechino 2022. Può ritenersi più che soddisfatta Michela Moioli: la campionessa a Cinque Cerchi in carica parte con il piede giusto, per lei subito un podio, una terza piazza, al debutto nella Coppa del Mondo di snowboardcross.

Sulle nevi cinesi di Secret Garden è andata in scena la prima sfida ed il duello è stato vinto dalla solita Eva Samkova. La ceca, trionfatrice nell’ultima stagione della sfera di cristallo, è apparsa imbattibile nella gara odierna, agguantando così il successo numero 17 della carriera e candidandosi ovviamente a grande favorita verso la manifestazione olimpica.

Nella Big Final la classe 1993 ha prevalso sulla campionessa del mondo, la britannica Charlotte Bankes, e, come detto, sulla nostra Moioli, che si era ben disimpegnata anche nei turni precedenti. Quarta piazza e prima delle escluse dal podio per l’austriaca Pia Zerkhold, mentre ad aggiudicarsi la Small Final è stata la francese Chloe Trespeuch.

Altre due azzurre erano impegnate nelle fasi finali odierne: sia Francesca Gallina che Sofia Belinghieri non sono riuscite però a superare l’ostacolo dei quarti di finale.

