Skeleton: clamoroso a Igls! Weston, Geng e Grotheer vincono a pari merito!

La seconda tappa di Igls (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2021-2022 ha scritto una pagina incredibile della storia di questo sport. Il capitolo numero due sul budello austriaco, infatti, ha visto il successo di ben tre atleti giunti tutti a pari merito! Un caso davvero unico che si è andato a comporre dopo due manche di altissimo livello.

Davanti a tutti, infatti, si sono piazzati il britannico Matt Weston, il cinese Wenqiang Geng e il tedesco Christopher Grotheer, ognuno con il tempo complessivo di 1:46.04. Al termine della prima manche era stato Weston il più veloce in 53.09, precedendo Geng in 53.10 e Grotheer in 53.10 che, quindi, con il 52.88 della seconda manche è andato a rimontare i rivali.

Al quarto posto troviamo il sud-coreano Seunggi Jung a 14 centesimi, quinto il tedesco Axel Jungk a 19, mentre sesti e settimi si sono piazzati i due russi Nikita Tregubov e Vladislav Semenov distanti, rispettivamente, 28 e 35 centesimi. Ottavo un altro cinese Wengang Yan a 45 centesimi, nono il russo Alexander Tretiakov (vincitore una settimana fa) a 47 e decimo il britannico Marcus Wyatt a 51. Sul fronte italiano, chiude al quindicesimo posto Mattia Gaspari con un distacco di 80 centesimi, mentre è diciannovesimo Amedeo Bagnis a 1.18.

A questo punto in classifica generale comanda Christopher Grotheer con 425 punti davanti a Alexander Tretiakov con 377 e ad Axel Jungk con 376. Quarto Seunggi Jung con 360.

