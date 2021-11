Sinner-Alcaraz sarà in tv in chiaro, ma in differita. Orario, programma, diretta, streaming

Il tabellone principale del torneo di Parigi-Bercy 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il Rolex Paris Masters, in corso di svolgimento sul cemento indoor francese, vedrà finire oggi, mercoledì 3 novembre, il secondo turno di singolare: in programma il match tra la testa di serie numero 8, Jannik Sinner, e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sarà possibile seguire tutti i match e l’incontro Sinner-Alcaraz in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now ed in differita in chiaro su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv alle 23.00 di oggi ed alle 08.00 di domani, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ

Campo 1

Dalle 11.00

(9) Felix Auger-Aliassime VS (LL) Dominik Koepfer

Taylor Fritz VS (5) Andrey Rublev

(10) Cameron Norrie VS Reilly Opelka

(8) Jannik Sinner VS Carlos Alcaraz

Diretta tv su Sky Sport*

Diretta streaming su Sky Go, Now

Differita tv di un match alle 23.00 e alle 08.00 del giorno dopo su SuperTennisTV, supertennis.tv

* = Programmazione Sky Sport mercoledì 3 novembre

3^ giornata – dalle 11.00 alle 23.30 – Sky Sport Tennis

3^ giornata – dalle 11.00 alle 23.00 – Sky Sport Arena

3^ giornata – dalle 11.00 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 18.00 – Sky Sport Uno

