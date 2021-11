Ha conseguenze enormi per Linn Svahn l’infortunio alla spalla subito nel finale di stagione a Ulricehamn, operato soltanto di recente (a settembre). La svedese, infatti, ha comunicato questa mattina che deve rinunciare all’intera annata di Coppa del Mondo 2021-2022 e, chiaramente, anche alle Olimpiadi di Pechino.

Queste le parole della diretta interessata: “Ora sono nel fosso più profondo della mia carriera fino ad ora, perché sapevo fin dall’operazione a settembre che le Olimpiadi non sarebbero stati rilevanti per me questa stagione. E’ duro vedere obiettivi e sogni scomparire, e non poter fare quello che vuoi più di ogni altra cosa. Ma allo stesso tempo sono guidata dalle sfide e questa può essere quella della mia vita. Quest’anno sarà dedicato a guarire e fare piccoli passi per tornare di nuovo intera. Ma, come dicevo, sono guidata dalle sfide e in qualche modo trovo questo processo di ispirazione. Non posso descrivere nelle parole quanto non vedo l’ora di tornare a competere, ma prima di tutto di tornare a stare bene“.