ATP Finals 2021, calendario domenica 14 novembre: orario, programma, tv, palinsesto Sky e RAI

Si comincia: le ATP Finals 2021 prendono il via al Pala Alpitour di Torino, e si comincia subito con il girone Verde, quello di Matteo Berrettini, alla sua seconda esperienza nel torneo che riunisce i migliori otto giocatori del mondo nell’annata.

L’incontro di debutto, però, vede un notevole vento dell’Est: ci sono infatti il russo Daniil Medvedev e il polacco Hubert Hurkacz a sfidarsi tra loro: due le partite giocate quest’anno, 1-1 il bilancio con Hurkacz vincitore negli ottavi di Wimbledon e Medvedev capace di rispondere in Canada. Le due partite si sono concluse con la rimonta del vincitore. In serata, Berrettini sfida per la quinta volta (1-3 nei precedenti) Alexander Zverev: il tedesco viene da una finale vinta a Vienna e da una semifinale a Parigi-Bercy in cui è stato travolto da Medvedev.

La prima giornata delle ATP Finals 2021 si giocherà a partire dalle ore 11:30 comprendendo anche gli interessanti match di doppio. Sarà possibile seguire i match in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; Berrettini-Zverev andrà inoltre in diretta gratis e in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

ATP FINALS 2021, PRIMA GIORNATA: PROGRAMMA

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 11:30 Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) (1)-Jamie Murray (GBR)/Bruno Soares (BRA) (7)

Ore 14:00 Daniil Medvedev (RUS) (2)-Hubert Hurkacz (POL) (7)

Ore 18:30 Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) (4)-Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK) (6)

Ore 21:00 Matteo Berrettini (ITA) (6)-Alexander Zverev (GER) (3)

ATP FINALS 2021, PRIMA GIORNATA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201, Berrettini-Zverev), Sky Sport Tennis (canale 205); Berrettini-Zverev in chiaro su Rai2

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv; Berrettini-Zverev su RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger