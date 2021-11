Lindsey Vonn si è ritirata da ormai tre anni. La sua ultima gara risale al 10 febbraio 2019, quando conquistò la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali di Are. La statunitense ha segnato l’ultimo decennio abbondante dello sci alpino a livello internazionale ed è entrata di diritto nel novero delle più grandi sportive di tutti i tempi. Il suo palmares è semplicemente infinito: 3 medaglie alle Olimpiadi (spicca l’oro in discesa libera a Vancouver 2010), 8 medaglie iridate (brillano i titoli conquistati in discesa e in SuperG nel 2009), quattro Coppe del Mondo generali portate a casa (2008, 2009, 2010, 2012) accompagnate da ben 82 vittorie nel massimo circuito internazionale itinerante.

La 37enne ha parlato ai microfoni di Olympic Channel (il canale ufficiale del CIO) e, tra le tante cose, si è soffermata su uno dei suoi sogni: quello di gareggiare contro gli uomini. L’americana aveva insistito per prendere parte a un evento maschile e sfidare i suoi colleghi in maniera ufficiale, ma non le è mai stato concesso il via libera e così si è ritirata prima di riuscire a rompere anche questa barriera. Alla nativa di Saint-Paul è stato chiesto se alcune ragazze dell’attuale Circo Bianco potrebbero disputare eventi con gli uomini e la sua risposta è stata molto chiara.

Lindsey Vonn si è espressa in questo modo: “Penso a Sofia Goggia nella velocità e a Mikaela Shiffrin in slalom. Io penso che quella di competere contro gli uomini sia una delle volontà delle donne. Non penso di poter realmente sapere quello che potrebbero fare, dipende anche dalla pista, perché se metti un donna su un tracciato come quello di Kitzbuehel… Lì non potremmo essere competitive. Chiaramente io spero che qualcuno gareggerà contro gli uomini: è una cosa che io ho sempre voluto fare e spero che qualcuna riesca a rompere questa barriera in futuro“.

Davvero tra qualche anno vedremo una gara mista di sci alpino? Le due atlete menzionate da Lindsey Vonn sono realmente intenzionate a raggiungere questo “traguardo”? Ricordiamo che la bergamasca è l’attuale detentrice della Sfera di Cristallo di discesa libera, mentre la statunitense ha vinto tre Coppe del Mondo generali (2017, 2018, 2019). La stagione entrerà nel vivo tra un paio di settimane e culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Foto: Pier Colombo