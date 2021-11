Sci alpino, la speranza Sophie Mathiou: campionessa del mondo juniores di slalom che deve farsi le ossa in Coppa del Mondo

Lo slalom femminile italiano ha vissuto molte stagioni difficili, ma il futuro sembra poter essere diverso per questa specialità. La squadra azzurra, infatti, è composta da un gruppo molto giovane, con tante atlete pronte al definitivo salto di qualità (Martina Peterlini e Marta Rossetti su tutte) ed altre che si affacciano alla Coppa del Mondo per la prima volta in assoluto, come nel caso della valdostana Sophie Mathiou.

L’esordio tra le grandi, in verità, era già avvenuto in quel di Lenzerheide, dove ha partecipato al Team Event ed anche allo slalom, chiudendo al diciannovesimo posto. Una possibilità che la 19enne di Gressan si è creata con la storica vittoria del titolo mondiale a livello juniores a Bansko. Un successo che all’Italia mancava tra i pali stretti al femminile addirittura dal 1993, quando fu Morena Gallizio ad imporsi nella rassegna casalinga di Monte Campione.

Quella vittoria ha certamente messo i riflettori sulla valdostana, che dovrà prima di tutto farsi le ossa in Coppa del Mondo e cominciare un percorso lungo e progressivo di crescita. Il ghiaccio quest’anno è già stato rotto con il parallelo di Lech ed ora arrivano due slalom a Levi, dove l’obiettivo è quello di trovare il feeling con il massimo circuito e magari strappare almeno una qualificazione per la seconda manche.

Non sarà facile anche per via di un pettorale quasi certamente molto alto, ma la valdostana ci proverà sicuramente. Mathiou ha comunque mostrato molta lucidità nell’analizzare quella che dovrà essere la sua stagione. La stessa valdostana è consapevole che servirà tempo e serviranno soprattutto gare per vederla competitiva a livello di Coppa del Mondo e per questo saranno fondamentali gli appuntamenti anche in Coppa Europa, dove la 19enne azzurra cercherà di ottenere risultati importanti. Il talento non manca ed ora serve solo tempo per vederlo sbocciare definitivamente.

