La finestra internazionale dei Test Match autunnali 2021 di rugby, che prende il nome di Autumn Nations Series 2021, ha visto oggi andare in scena cinque dei venti incontri totali previsti: oltre alla vittoria della Nuova Zelanda in Italia per 9-47, si sono registrati altri risultati interessanti.

Due le vittorie schiaccianti: l’Irlanda annichilisce il Giappone per 60-5, mentre l’Inghilterra asfalta Tonga 69-3. La Francia soffre ma regola l’Argentina per 29-20, infine l’altra vittoria esterna di giornata è quella ottenuta dal Sudafrica in Galles con il punteggio di 18-23.

CALENDARIO AUTUMN NATIONS SERIES 2021

Sabato 6 novembre

Italia-Nuova Zelanda 9-47

Irlanda-Giappone 60-5

Inghilterra-Tonga 69-3

Galles-Sudafrica 18-23

Francia-Argentina 29-20

Foto: LaPresse