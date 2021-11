Ranking ATP, Jannik Sinner è fuori dalla top 10 a Stoccolma. Cosa deve fare per rientrarci subito: sfida ad Auger-Aliassime

Ieri, domenica 7 novembre, è partito il tabellone principale del torneo ATP 250 di Stoccolma, con le prime due teste di serie, ovvero l’azzurro Jannik Sinner (1) ed il canadese Félix Auger-Aliassime (2), che entreranno in gara agli ottavi mercoledì 10 per contendersi il 10° posto del ranking lunedì 15 novembre.

Jannik Sinner è in top 10 nel Ranking ATP rilasciato stamattina, dove risulta essere al decimo posto, dopo essere stato scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz, ma è ormai certo di difendere lo status di prima riserva alle Finals, essendo salvo il 9° posto nella Race, inoltre a Stoccolma potrà anche salvare la decima posizione nel Ranking ATP.

In Svezia, però, Sinner non sarà padrone del proprio destino, dato che i due contendenti sono ai lati opposti del tabellone: l’azzurro dovrà vincere il torneo svedese per avere la speranza di restare al decimo posto nel Ranking ATP, ma ciò non sarebbe sufficiente se il suo avversario in finale fosse proprio il canadese Félix Auger-Aliassime.

Nel caso appena citato, ed in quello in cui l’azzurro non vincesse il torneo, Jannik Sinner sarebbe 11° lunedì 15 novembre. Dunque vincere il torneo e sperare che il canadese Félix Auger-Aliassime non giunga in finale è l’unica combinazione che vedrebbe Sinner conservare il decimo posto.

Il 15 novembre Sinner scarterà i 250 punti di Sofia 2020 e gli 80 di Ortisei 2019, ma recupererebbe i 45 di Roma 2020, mentre in caso di mancato approdo ai quarti a Stoccolma, riprenderebbe anche i 40 punti di Lexington 2019. Per questo motivo Sinner per guadagnare punti a Stoccolma deve raggiungere i quarti (45 punti, +5 in classifica).

RANKING ATP 8 NOVEMBRE 2021

1 Novak Djokovic (Serbia) 10940

2 Daniil Medvedev (Russia) 7640

3 Alexander Zverev (Germania) 6540

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540

5 Andrey Rublev (Russia) 4950

6 Rafael Nadal (Spagna) 4875

7 Matteo Berrettini (Italia) 4568

8 Casper Ruud (Norvegia) 3760

9 Hubert Hurkacz (Polonia) 3706

10 Jannik Sinner (Italia) 3395

11 Félix Auger-Aliassime (Canada) 3263

POSIZIONE JANNIK SINNER NELLA CLASSIFICA ATP

Ranking lunedì 8 novembre: 3395, 10° posto.

Punti da scartare lunedì 15 novembre: 250+80.

Punti che recupera lunedì 15 novembre: 45+40.

Ranking in caso di eliminazione a Stoccolma agli ottavi: 3150, 11° posto.

Ranking in caso di qualificazione ai quarti a Stoccolma: 3155, 11° posto.

Ranking in caso di qualificazione alle semifinali a Stoccolma: 3200, 11° posto.

Ranking in caso di qualificazione alla finale a Stoccolma: 3260, 11° posto.

Ranking in caso di vittoria finale a Stoccolma: 3360, 10° posto, o 11° posto se battesse Auger-Aliassime in finale, 3368.

Foto: LaPresse