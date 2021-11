Salvatore Cavallaro si è assicurato quantomeno la medaglia di bronzo ai Mondiali 2021 di boxe. Il siciliano ha infatti battuto l’ostico kazako Nurkanat Raiys e si è così qualificato per le semifinali della categoria di peso fino ai 75 kg. Il nostro peso medio avrà così il diritto di fronteggiare il fortissimo cubano Yoenlis Hernandez Martinez: si tratta di un avversario decisamente ostico e impegnativo, ma il nostro portacolori tenterà il tutto per tutto per cercare di accedere all’atto conclusivo di questa rassegna iridata.

L’Italia torna dunque a festeggiare una medaglia iridata a otto anni di distanza dall’ultima volta (ad Almaty ne arrivarono ben tre, tra tutte l’oro di Clemente Russo tra i massimi). Nel frattempo il 26enne può già essere soddisfatto per avere portato a casa un interessante gruzzoletto. Per la prima volta nella storia, infatti, l’AIBA ha messo sul piatto un montepremi e si tratta di un importo estremamente generoso: 2,6 milioni di dollari statunitensi () da dividere tra le 13 categorie di peso.

Quanti soldi ha dunque guadagnato Salvatore Cavallaro qualificandosi per le semifinali dei Mondiali 2021 di boxe? A chi conquista la medaglia di bronzo spettano 25.000 dollari (circa 21.500 euro), un assegno che spesso non si vede nemmeno tra i professionisti (parliamo per i livelli meno elevati). La medaglia d’argento, invece, viene premiata con 50.000 dollari (circa 43.000 euro), mentre i Campioni del Mondo si potranno godere addirittura 100.000 dollari (circa 86.000 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SALVATORE CAVALLARO CON LA SEMIFINALE AI MONDIALI?

25.000 dollari statunitensi (al cambio odierno sono pari a 21.566 euro).

Foto: FPI