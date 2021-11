Pattinaggio di figura, NHK Trophy 2021: Sinitsina-Katsalapov vincono la tappa nella danza, secondi Chock-Bates

Va tutto come previsto nella prova delle coppie dell’NHK Trophy 2021, quarto appuntamento della serie ISU Grand Prix di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana al Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium. Rispettando il pronostico della vigilia infatti a salire sul gradino più alto del podio sono stati i protagonisti più attesi, Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, alla prima uscita stagionale dopo un tormentato stop dettato da un infortunio alla schiena del cavaliere.

I russi, avanti di misura nella rhythm dance, hanno preso il largo nel segmento più lungo confezionando una free dance da 129.11 (70.49, 58.62) per 215.44, rubando l’occhio in svariati elementi, tra cui spicca la serie di twizzles (livello 4), la sequenza di passi sulla midline, chiamata di livello 2 come quella su un piede in parallelo, passando per i tre sollevamenti rotazionale, stazionario e curve, tutti di livello 4.

Ricevendo inoltre cinque 10.0 su 7 alla voce “Performance”, gli atleti hanno allungato il divario con Madison Chock-Evan Bates, secondi con 124.76 (70.08, 55.68) per 210.78 ma rallentati da una caduta che ha negato loro la possibilità di segnare il nuovo personal best.

Ottima risposta infine di Lilah Fear-Lewis Gibson che, dopo la deludente settima piazza di Skate Canada, hanno risposto presente ristabilendo le gerarchie e conquistando la terza posizione con 115.48 (63.34, 52.14) per 191.91, due punti in più di Sara Hurtado-Kirill Khaliavin, quarti con 112.93 (62.59, 50.34) per 188.09.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

