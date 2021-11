Pattinaggio artistico, NHK Trophy: Shoma Uno trionfa col personale, Matteo Rizzo 5°

Il giapponese Shoma Uno ha vinto l’NHK Trophy, tappa del Grand Prix 2021 di pattinaggio artistico andata in scena sul ghiaccio di Tokyo. Il padrone di casa si è imposto con uno schiacciante 290.15, battendo il suo personale di un punto (289.12 ai Four Continents del 2019). Il 23enne, due volte argento ai Mondiali e secondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha incantato sulle note del Bolero di Maurice Ravel e ha dilagato in classifica dopo che ieri si trovava già al comando al termine dello short program.

Il padrone di casa è stato premiato nel free skating con 187.57 punti (96.99 per la parte tecnica, 90.58 per i components) infliggendo distacchi importanti al russo Alexander Samarin (171.33) e al nostro Matteo Rizzo (171.06, 86.62+84.44). L’azzurro si è fermato a cinque punti dal suo best score in questo segmento di gara, disputando una prova eccellente sulle note di Two Men In Love degli Irrepressibles.

Il 23enne ha chiuso al quinto posto complessivo (255.84), recuperando una posizione rispetto a ieri. Seconda piazza per lo statunitense Vincent Zhou (260.69), oggi soltanto sesto nel free skating e incapace di ribattere a Uno, già sconfitto a Skate America. Il sudcoreano Junhwan Cha completa il podio (259.60).

CLASSIFICA FINALE GARA MASCHILE NHK TROPHY

Foto: WC_LP5