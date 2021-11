Pattinaggio artistico, NHK Trophy: orari, programma, tv, streaming, calendario tappa Grand Prix

Il circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico si sposta in Asia. Andrà infatti in scena dall’11 al 14 novembre 2021 l’NHK Trophy 2021, quarta tappa della competizione itinerante quest’anno in scena a Tokyo, presso il Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium.

Un evento che, purtroppo, sentirà pesantemente della mancanza del pattinatore più grande di tutti i tempi, Yuzuru Hanyu, fermato da un infortunio alla caviglia. Una defezione più che pesante. Per l’occasione non sarà della partita, oltre una Rika Kihira ancora non in forma, neanche la stella Alexandra Trusova, rimasta in Russia per motivi precauzionali. Lo spettacolo sarà comunque garantito da Daria Usacheva oltre che dalla padrona di casa Kaori Sakamoto e da un’ottima rappresentanza sudcoreana con capofila Young You. Il Vice Campione Olimpico Shoma Uno e il vincitore della prima tappa Vincent Zhou saranno invece gli osservati speciali nella gara maschile, dove sarà della partita anche il nostro Matteo Rizzo.

Nelle coppie assisteremo invece a uno scontro interessantissimo tutto di matrice russa tra i Campioni del mondo Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov ed Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov; e a proposito di medaglie d’oro mondiali, proprio in Giappone potremo finalmente misurare lo stato di forma di Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, chiamati a rispondere a distanza a Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, trionfatori al Gran Premio d’Italia.

L’NHK Trophy sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery + e su Eurosport Player. Previsti inoltre collegamenti in diretta e in differita sui canali Eurosport 1,2 e su RAI Sport HD.

NHK TROPHY 2021: IL PROGRAMMA COMPLETO (ORARI ITALIANI)

Venerdì 12 novembre

4:33-5:35 Short program coppie d’artistico

6:20-7:41 Rhythm dance danza sul ghiaccio

8:10-9:38 Short program individuale femminile

11:04-12:32 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo)

Sabato 13 novembre

4:23-5:34 Free program coppie d’artistico

6:40-8:12 Free dance danza sul ghiaccio

8:40-10:22 Free program individuale femminile

11:35-13:17 Free program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo)

NHK TROPHY 2021: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV

Diretta integrale su Discovery +/ Eurosport Player

Collegamenti in diretta su Eurosport 1,2

Collegamenti in diretta e differita su RAI SPORT HD

Foto: LaPresse