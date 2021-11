Doccia fredda per tutti i veri amanti del pattinaggio di figura. Yuzuru Hanyu, il pattinatore più grande di tutti i tempi, non potrà essere della partita in occasione dell’NHK Trophy 2021, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix in programma a Tokyo (Giappone) dal 12 al 14 novembre 2021. La notizia è arrivata nella mattinata italiana di giovedì 4 novembre con un tran-tran impazzito di indiscrezioni preoccupanti che, con il passare delle ore, si sono fortunatamente affievolite.

L’alieno di Sendai è stato costretto allo stop a causa di un infortunio alla caviglia destra, come precisato nel comunicato ufficiale dalla Federazione Giapponese, in cui è presente anche una piccola dichiarazione del diretto interessato.

“Stavo facendo di tutto per essere pronto per l’NHK Trophy, ma mi sono infortunato con una caduta. Sono molto deluso – ha detto Hanyu – Cercherò di trarre qualcosa di positivo da questo infortunio e fare tutto al meglio delle mie capacità. Il mio obiettivo è tornare sul ghiaccio prima possibile, fare riabilitazione sul ghiaccio controllando il dolore e fare ogni sforzo per ridurre il tempo necessario per tornare a una forma competitiva. Traendo forza dal supporto di tutti, lotterò per fare ancora progressi“.

Lo stop del due volte Campione Olimpico suona particolarmente beffardo in quanto, proprio sul ghiaccio di casa, avrebbe tentato per la prima volta il quadruplo axel, quattro giri e mezzo di rotazione, elemento mai realizzato da nessuno in passato. La storia dovrà quindi attendere ancora un po’. Se tutto andrà per il verso giusto infatti, il fuoriclasse potrà debuttare nell’ultimo evento della serie, la Rostelecom Cup, pianificata a Sochi (Russia) dal 26 al 28 novembre. Speriamo bene.

