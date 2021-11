Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2021: Kaori Sakamoto si prende la leadership nello short, infortunio per Usacheva

Quando il gatto non c’è i topi ballano. Con un forfait totale della compagine russa è il Giappone a dominare lo short program individuale femminile in occasione dell’NHK Trophy 2021, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico in fase di svolgimento al Yoyogi National Stadium di Tokyo. Dopo la mancata partenza di Alexandra Trusova e il forfait dell’ultimo secondo di Daria Usacheva, purtroppo rimasta infortunata durante il warm up, a spadroneggiare in lungo e in largo sono state dunque le atlete di casa con capofila la grande Kaori Sakamoto.

La nativa di Kobe, già apparsa in splendida forma a Skate Canada, ha vinto il segmento più breve confezionando un programma di alto profilo, inaugurato con il cavallo di battaglia della casa, un meraviglioso triplo axel, e impreziosito dall’ottima combinazione triplo flip/triplo toeloop in zona bonus; pur perdendo qualche punto per strada per via del filo d’entrata non chiaro nel triplo lutz, la nipponica ricevendo il massimo del livello nelle trottole e livello 3 nella serie di passi ha raggiunto quota 76.56 (40.76, 35.80), non andando lontana dunque dal suo primato personale (77.78).

Ad appena tre punti di distanza si è posizionata al posto d’onore con 73.88 (42.71, 31.17) Mana Kawabe, più avanti nel tecnico complice una positiva realizzazione del triplo axel e del triplo lutz combinato con il triplo toeloop, ma decisamente più indietro nel secondo punteggio rispetto alla leader della gara.

Più staccata invece la sudcoreana Young You, rimasta attardata al terzo posto con 68.08 (36.11, 32.97) per via di una caduta proprio nel triplo axel, chiamato sottoruotato, praticamente lo stesso errore commesso dalla statunitense Alysa Liu, quarta con 67.72 (35.44, 33.28), a cui si aggiunge anche una combinazione triplo lutz/triplo toeloop corta di rotazione.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: LaPresse