Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2021: Ghilardi-Ambrosini a caccia di continuità

In Francia per continuare a salire di colpi. Non può che essere questa la missione di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, coppia impegnata nella quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, gli Internationaux De France 2021, in programma a Grenoble dal 18 al 21 novembre.

Smosso finalmente il proprio primato personale in occasione del terzo appuntamento di Torino, gli azzurri di Franca Bianconi e Rosanna Murante saranno chiamati a confezionare nuovamente una prestazione all’attacco, dove l’obiettivo sarà nuovamente confermarsi sopra i 165 punti, magari avvicinandosi quanto più possibile a quota 170, traguardo alla portata.

Per poter compiere l’impresa sarà però importantissimo non solo replicare il buono short program pattinato proprio al PalaVela, ma anche effettuare un bel balzo in avanti nel libero, cercando di commettere meno errori possibili aumentando inoltre la qualità degli elementi presentati, fattore fondamentale per alzare l’asticella.

Rispetto al Gran Premio D’Italia la concorrenza di Ghilardi-Ambrosini sarà decisamente più variegata. Nello specifico, togliendo avversari imprendibili come Boikova-Kozlovskii, Vanessa James-Eric Radford e Artemeva-Nazarychev, i pattinatori stanziati all’IceLab potranno giocarsela con la compagine francese rappresentata da Calina Keriven-Noel Antoine Pierre e Camile Kovalev-Pavel Kovalev, oltre che con gli ungheresi Ioulia Chtchetinina-Makra Magyar.

Foto: Valerio Origo