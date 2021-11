Pattinaggio artistico, Grand Prix Grenoble 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Il circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico dopo aver fatto capolino in Asia torna in Europa. Si svolgeranno infatti dal 18 al 21 novembre gli Internationaux De France, quinto appuntamento della serie in scena come di consueto a Grenoble, in Francia.

Tantissimi i big della disciplina coinvolti. Nel settore femminile la grande favorita del lotto sarà chiaramente la Campionessa Mondiale in carica, Anna Shcherbakova, reduce dallo splendido primo posto ottenuto in quel di Torino. Presenti inoltre Alena Kostornaia, la brava Kseniia Sinitsyna e la nipponica Wakaba Higuchi. In campo maschile il più atteso sarà il giovane Yuma Kagiyama che, per l’occasione, sfiderà tanti avversari giovani come il talentuoso connazionale Shun Sato ei russi Artur Danielian e Andrei Mozalev, ma anche più navigati come Jason Brown, il padrone di casa Kevin Aymoz, il russo Dmtri Aliev e il canadese Keegan Messing. Ai nastri di partenza inoltre anche il nostro Gabriele Frangipani.

Nella danza, oltre agli imbattibili Gabriella Papadakis-Cizeron, si scontreranno pattinatori di vertice importanti come Piper Gilles-Paul Poirier e Alexandra Stepanova-Ivan Bukin. Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii saranno invece i capifila nelle coppie, gara in cui parteciperanno anche gli azzurri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Gli Internationaux De France saranno visibili in forma integrale tramite le applicazioni Eurosport Player e Discovery+. Previsti inoltre collegamenti in diretta e in differita nelle reti Eurosport 1,2 e su RAI Sport.

IL PROGRAMMA DEGLI INTERNATIONAUX DE FRANCE

Venerdì 19 novembre

13:00-14:31 Short program individuale femminile

15:00-16:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio

16:45-18:16 Short program individuale maschile

18:4519:50 Short program coppie d’artistico

Sabato 20 novembre

13:00-14:49 Free program individuale femminile

15:10-16:41 Free dance danza sul ghiaccio

17:00-18:49 Short program individuale maschile

19:10-29:27 Free program coppie d’artistico

Domenica 21 novembre

14:30-17:00 Exhibition Gala

Foto: LaPresse