Sfuma il podio per Nicole Della Monica-Matteo Guarise. La coppia azzurra si è dovuta accontentare solo della quarta piazza finale in occasione del Gran Premio d’Italia, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso il Pala Vela di Torino.

I pattinatori delle Fiamme Oro, terzi dopo il segmento più breve, hanno pagato pesantemente dazio nell’esecuzione dei due elementi di salto in parallelo, ruotando solo doppi sia il salchow che il toeloop in combinazione; riscontrando due problemi anche in entrambi i lanciati, con una caduta nel triplo rittberger e un arrivo a due piedi nel triplo salchow, gli allievi di Cristina Mauri sono riusciti comunque a rubare l’occhio in tutti e tre i sollevamenti, perfettamente eseguiti, nella splendida spirale e nella trottola d’insieme, ricevendo in toto la chiamata di livello 4. Tuttavia la mancata realizzazione dei salti citati ha inchiodato i nostri veterani in zona 114.14 (53.31, 61.83) per 179.26, otto punti in meno dei russi Iuliia Artemeva-Mikhail Nazarychev, terzi con 125.11 (65.41, 60.70) per 187.01 grazie soprattutto proprio alla differenza dei salti in parallelo, portati in questo caso a buon fine.

Tutti in piedi per i cinesi Wenjing Sui-Han Cong, vincitori assoluti della gara dopo una prestazione ancora in crescita e sempre più solida, dove per l’occasione è stato completato senza patemi il triplo salchow in parallelo, difficoltà per loro da sempre ostica da realizzare. Lasciando comunque qualcosa per strada nel triplo salchow lanciato, nella trottola d’insieme e nell’ultimo sollevamento, i Vice Campioni Olimpici hanno conquistato 144.48 (70.88, 73.60) per 224.55, staccando dunque ufficialmente il biglietto per la Finale di Osaka. Altra grande performance inoltre per Cheng Peng-Yang Jin, rallentati solo da un paio di sbavature (nel triplo rittberger lanciato e nel triplo salchow chiamato sottoruotato) e secondi con 135.15 (65.66, 69.49) per 211.86.

Migliorano sensibilmente i rispettivi primati personali le altre due coppie azzurre. Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini hanno finalmente superato quota 165 eseguendo una prova valutata 104.56 (49.98, 54.58) per 165.45. Ottima esperienza infine per Sara Conti-Niccolò Macii, ottavi con 98.17 (46.41, 51.76) per 165.45.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse