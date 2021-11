Parigi-Bercy 2021, Sinner-Alcaraz: la prima sfida (sul circuito ATP) di una lunga saga?

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz capitolo uno. Potrebbe riassumersi così il match del secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra l’italiano e lo spagnolo. Una sfida attesissima e che mette di fronte probabilmente i due migliori giovani al mondo, coloro che sono destinati ad un futuro più che roseo, possibili campioni Slam e numeri uno del mondo.

Il futuro, come detto, è tutto dalla parte di Sinner e Alcaraz, ma anche il presente li vede già grandissimi protagonisti. L’altoatesino è appena entrato tra i primi dieci del ranking mondiale e si è portato all’ottavo posto nella Race, dopo aver vinto anche il suo quarto titolo stagionale ad Anversa; mentre lo spagnolo è attualmente il numero trentacinque del mondo e con ogni probabilità sarà testa di serie nel prossimo Australian Open.

Quella di oggi è una partita fondamentale soprattutto per Sinner. Il nativo di San Candido è obbligato a vincere per continuare la corsa alle ATP Finals di Torino e dunque la pressione è tutta sulle spalle dell’altoatesino. Servirà una grande prestazione da parte di Jannik, visto che Alcaraz ha già dimostrato in queste ultime due settimane di trovarsi a proprio agio anche sul cemento indoor, come dimostra la vittoria su Matteo Berrettini a Vienna, ma anche quella di ieri molto lottata contro il francese Pierre-Hugues Herbert.

I due si erano incontrati in un challenger ad Alicante sulla terra rossa nel 2019 e vinse lo spagnolo, ma dal quella sfida di cose ne sono cambiate molte. Il match di stasera si può davvero considerare una prima volta (lo è a livello ATP), ma soprattutto può essere l’esordio di una rivalità che che potrebbe caratterizzare i prossimi anni del tennis. Da una parte il fenomeno italiano, dall’altra quello spagnolo, non resta che aspettare il primo scambio per godersi una partita che promette grandissimo spettacolo.

Foto: LaPresse