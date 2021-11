Parigi-Bercy 2021: oggi tocca a Sinner, in campo anche tanti altri suoi sfidanti nella lotta per le ATP Finals

È finalmente arrivato il giorno d’esordio per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo il bye del primo turno, l’azzurro (numero 8 della classifica Race con 3015 punti) se la vedrà oggi negli ottavi di finale contro il giovane spagnolo Carlos Alcaraz (nel quarto match di giornata sul campo 1) in una sfida che si preannuncia davvero infuocata. Per l’italiano c’è davvero moltissimo in palio: l’obiettivo è assolutamente quello di vincere (anche se non sarà per niente facile contro il prodigio classe 2003) per conquistare punti pesantissimi in chiave ATP Finals.

Allo stesso tempo, Sinner dovrà dunque fare molta attenzione alle altre partite di oggi per monitorare costantemente i risultati dei suoi avversari in lotta per le Finali di Torino. Sul cemento indoor francese, i primi match da tenere sott’occhio saranno quelli delle ore 11.00 tra Felix Auger-Aliassime (n.12 della Race con 2465 punti) e il tedesco Dominik Koepfer e tra Pablo Carreno-Busta (n.15 della Race con 1970 punti) e il francese Hugo Gaston, con il canadese e lo spagnolo che andranno a caccia di punti importanti. In seguito, scenderanno in campo altri due avversari del nostro azzurro, ovvero il polacco Hubert Hurkacz (n.10 della Race con 2965 punti), che affronterà lo statunitense Tommy Paul, e il britannico Cameron Norrie (n.11 della Race con 2900 punti), che sfiderà il gigante a stelle strisce Reilly Opelka. Infine, nel tardo pomeriggio/sera sarà il turno dell’argentino Diego Schwartzman (n.14 della Race con 1990 punti) che dovrà vedersela con lo statunitense Marcos Giron.

Tra le partite di cartello esterne alla lotta per le ATP Finals di Torino, sono importanti da evidenziare soprattutto i duelli di oggi tra il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2) e il bielorusso Ilya Ivashka, tra il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4) e il serbo Dusan Lajovic e tra il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3) e l’australiano Alexei Popyrin, senza dimenticarsi poi dell’interessantissima sfida tra il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5) e lo statunitense Taylor Fritz, quest’ultimo protagonista ieri del successo contro il nostro Lorenzo Sonego.

Per quanto riguarda l’Italia, c’è da sottolineare anche l’altro match a stampo azzurro, ovvero quello delle ore 11.00 tra il nostro Lorenzo Musetti (n.67 del ranking) e l’australiano James Duckworth (n.55 del mondo). Entrato nel tabellone principale da lucky loser e dopo aver vinto il primo match contro il serbo Laslo Djere, per il mancino di Carrara questa sarà un importantissima occasione per ritrovare fiducia dopo gli ultimi mesi di crisi nerissima.

