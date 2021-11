Parigi-Bercy 2021, Hurkacz vince e mette Sinner nei guai. Buon tabellone per il polacco

Jannik Sinner è in piena lotta per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. Il giocatore italiano occupa al momento il nono posto della ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nell’annata agonistica in corso e che stabilisce i meritevoli di prendere parte alla kermesse di Torino (14-21 novembre).

L’azzurro ha al momento 3015 punti e insegue da vicino il norvegese Casper Ruud (3183) e il polacco Hubert Hurkacz (3045), mentre il britannico Cameron Norrie lo tallona (2955). Sostanzialmente questi quattro atleti si contendono gli ultimi due posti a disposizione per le ATP Finals. I tre avversari del nostro portacolori si sono già qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Jannik Sinner era ottavo a inizio settimana, ma pochi minuti fa Hubert Hurkacz ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul in due set molto sofferti e lo ha scavalcato di trenta punti. Ora l’altoatesino sarà obbligato a sconfiggere il temibilissimo spagnolo Carlos Alvarez e a qualificarsi agli ottavi del torneo francese se vorrà operare il controsorpasso e issarsi in ottava posizione a quota 3095. Impresa davvero non semplice, anche perché l’iberico non ha nulla da perdere mentre l’azzurro avrà tantissima pressione addosso.

Tra l’altro il tabellone di Hurkacz sembra sorridergli: agli ottavi l’incontro col tedesco Dominik Koepfer (giustiziere del canadese Felix Auger-Aliassime), ai quarti non ci sarà Stefanos Tsitsipas perché il greco si è ritirato (eventualmente dovrà vedersela col vincente di Popyrin-Duckworth). Casper Ruud attende invece il vincente di Giron-Schwartzman (battibili), prima di un possibile quarto con Alexander Zverev (ma il tedesco dovrà superare Lajovic e Dimitrov). Cameron Norrie non dovrà sottovalutare l’ottavo di finale con Taylor Fritz, poi è in rotta di collisione col fuoriclasse serbo Novak Djokovic.

Situazione dunque delicatissima per Jannik Sinner, che in caso di passaggio del turno avrebbe comunque il francese Hugo Gaston e poi un possibile quarto di finale col russo Daniil Medvedev.

