Parigi-Bercy 2021, Hubert Hurkacz va agli ottavi e scavalca Jannik Sinner nella Race ATP

Oggi, mercoledì 3 novembre, il torneo Rolex Paris Masters 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento indoor di Parigi-Bercy, vede, per il secondo turno del tabellone principale di singolare, la vittoria del polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 7, ai danni del qualificato statunitense Tommy Paul, sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un’ora e 49 minuti.

Con questo successo nella Race ATP il polacco scavalca Jannik Sinner all’ottavo posto, seppur per soli 30 punti (3045 contro 3015), ma l’azzurro potrà replicare già oggi pomeriggio, e battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz tornerebbe avanti di 50 punti (3095 contro 3045). Agli ottavi il polacco affronterà il lucky loser tedesco Dominik Koepfer.

Il primo set inizia con un monologo del polacco, che va sul 5-0 in un amen. All’improvviso la partita cambia padrone e Paul si inventa un parziale di 20 punti a 3 che lo riporta sul 5-5. Lo statunitense ha tre occasioni per andare a servire per il set sul 6-5, ma le sciupa, invece il polacco si salva e poi è lui a trovare lo strappo e chiudere sul 7-5 in 52 minuti.

La seconda partita viene a lungo dominata dai servizi, poi il polacco manca una palla break nel sesto game. Paul risale e poi è lui a trovare lo strappo nel gioco seguente. Hurkacz ha l’occasione per l’immediato controbreak ma la manca, poi però riequilibra la situazione nel decimo gioco. Si va al tie break: il polacco ottiene un minibreak e gira sul 4-2, ma Paul dal 2-5 si riporta sul 4-5. Hurkacz arriva al match point sul 6-4 e giunge poi alla vittoria per 7-4 in 57 minuti.

Le statistiche indicano come il polacco vinca 85 punti contro i 74 andati a Paul. Hurkacz sfrutta quattro palle break delle nove avute, ma ne cancella quattro delle sette concesse. Il polacco nei momenti difficili si affida al servizio, arrivando a quota 13 nel conto degli ace.

Foto: LiveMedia/DPPI/Henk Seppen