Oggi, lunedì 1° novembre, il torneo Rolex Paris Masters 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento indoor di Parigi-Bercy, ha visto scattare il primo turno del tabellone principale di singolare, con la sconfitta di Fabio Fognini, battuto dal magiaro Marton Fucsovics, capace di imporsi per 6-1 6-7 (6) 7-6 (5).

Il primo set vola via con un monologo del magiaro, che va sul 5-0 in un amen. Fognini chiede il timeout medico e sembra rigenerarsi, ma per la prima partita non c’è più nulla da fare, dato che l’ungherese tiene il successivo turno in battuta e chiude 6-1 in appena 27 minuti.

La seconda partita inizia con il break di Fucsovics, ma Fognini non si perde d’animo e trova l’immediato controbreak. Il copione si ripete tra quinto e sesto gioco, poi si va al tie break. L’equilibrio non si spezza, Fognini annulla un match point sul 5-6 e poi al primo set point fa suo il parziale per 8-6 in 64 minuti.

La frazione decisiva si apre con il break di Fognini, ma Fucsovics dallo 0-2 riporta poi sul 2-2. Fognini ha l’occasione di chiudere quando trova il break nel nono gioco e va a servire per il match, ma il magiaro centra l’immediato controbreak. Al tie break dal 2-3 Fucsovics infila quattro punti per il 6-3, poi chiude col servizio sul 7-5 in 73 minuti.

Le statistiche indicano come il magiaro vinca 117 punti contro i 99 andati a Fognini, ma su questo dato pesa il 27-12 del primo set. Fognini sfrutta tutte le quattro palle break avute, ma ne concede 16, salvandone solo 10. Per l’ungherese, vittorioso in due ore e 44 minuti, ora ci sarà il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic.

Foto: LaPresse