Pargi-Bercy 2021: Daniil Medvedev domina su Alexander Zverev, sfiderà Djokovic in finale

Con una prova imperiosa, che ne conferma lo status pieno di numero 2 del mondo, Daniil Medvedev si qualifica per la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il russo sconfigge con un perentorio 6-2 6-2 il tedesco Alexander Zverev, senza mai farlo entrare, in sostanza, nella partita. Niente rivincita, dunque, della finale dello scorso anno, con il vincitore degli US Open che tenterà di fare il bis contro Novak Djokovic; diventerebbe il secondo russo, dopo Marat Safin, a far suo per due volte il torneo.

Dopo quattro game lottati, ma senza chance per alcun giocatore, è Medvedev ad avere la prima palla break, che sfrutta anche perché in quei due punti Zverev è tutto meno che preciso. Cede la battuta, infatti, con un dritto largo e una maldestra volée di dritto che affossa in rete. Il tedesco può subito replicare, ma è il russo a rivelarsi solido e attento, senza realmente concedergli spazio. Di lì in avanti è un sostanziale dominio del numero 2 ATP, che scappa via, approfitta anche di un’estrema fallosità dall’altra parte e in 43 minuti porta a casa il primo set.

Storia piuttosto diversa nel secondo: terzo gioco lottato, ma Medvedev che anche in quest’occasione fugge, provocando l’ira di Zverev che se la prende con la propria racchetta e viene fischiato dal pubblico presente. Nessuno spiraglio viene più lasciato dal russo, che incassa quattro giochi di fila, prevalendo anche in scambi davvero molto lunghi, e mette fine al match in 37 ulteriori minuti: 6-2 6-2, ultimo atto.

Impietose le cifre: 79%-61% di punti vinti con la prima da Medvedev, ma la vera differenza è con la seconda, 64%-32%. Del resto, quando da una parte ci sono 10 vincenti e 8 errori gratuiti e dall’altra 17-26, il destino è presto segnato.

