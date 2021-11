L’Italia della pallanuoto maschile domani, martedì 2 novembre, alle ore 19.30, affronterà in amichevole la Croazia nella piscina “Felice Cascione” di Imperia. Il Settebello è in raduno da ieri nella Riviera di Ponente con due gruppi, ovvero la Nazionale assoluta ed una selezione di aggregati.

Così al sito federale il commissario tecnico Alessandro Campagna: “Ho convocato sia la squadra assoluta che una papabile formata da giovani che si sono ben distinti in campionato e nelle competizioni internazionali e che cercheremo di preparare per questo triennio, ma soprattutto per il quadriennio successivo. Sono giocatori che lavoreranno in orari differenti, ma staranno insieme a tutti gli altri in albergo, e formeranno la squadra che affronterà i Giochi del Mediterraneo la prossima estate. Organizzeremo ben sette collegiali durante l’inverno per curare anche la crescita individuale dei più giovani affinché possano aspirare all’eccellenza della calottina azzurra e non è detto che qualcuno non possa passare dall’altra parte“.

Spiega il CT azzurro: “Riguardo alla Nazionale maggiore, ho compiuto delle prime scelte, ma tutti hanno la possibilità di rientrare. Nessuno è fuori dal progetto, compresi quelli che non ho convocato. Gli esclusi avranno la vetrina di campionato e Champions per dimostrarmi che hanno voglia di rientrare. Si guarda anche al domani; in particolar modo al gioco mostrato alle Olimpiadi, che ha evidenziato determinate caratteristiche. Cerchiamo nuove soluzioni e nuovi talenti. Si riparte con la consapevolezza che c’è grande equilibrio tra le Nazionali più forti del mondo e saranno i dettagli a fare la differenza. Come non ci dovevamo sentire fenomeni nel 2019, non ci dobbiamo sentire gli ultimi della classe adesso. Nel percorso c’è stata un po’ di sfortuna e c’è qualcosa da migliorare, ma si riparte con l’idea che il Settebello deve e può stare tra le grandi del mondo“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

I convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Luca Damonte (Ferencvaros), Luca Marziali, Mario Del Basso e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Staff: commissario tecnico Alessandro Campagna, assistente tecnico Amedeo Pomilio, medico Vincenzo Ciaccio, fisioterapista Riccardo Cipolat, preparatore atletico Goran Volarevic, videoanalista Paolo Baiardini, dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta.

Progetto Tecnico: Roberto Spinelli e Massimo Di Martire (CN Posillipo), Davide Occhione (Telimar Palermo), Francesco Cassia e Francesco Condemi (CC Ortigia), Andrea Patchaliev (RN Savona), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (PN Trieste), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Tommaso Gianazza e Alessandro Balzarini (AN Brescia).

