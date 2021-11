L’Italia della pallanuoto maschile ieri è uscita sconfitta dall’amichevole giocata contro la Croazia del CT Ivica Tucak nella piscina “Felice Cascione” di Imperia, in Liguria: il Settebello ha ceduto ai balcanici per 11-12 nel trofeo Città di Imperia Frecciarossa, ma potrà rifarsi il 7 dicembre, giorno in cui ci sarà un’altra amichevole, ma a Zagabria.

Il commissario tecnico dell’Italia, Alessandro Campagna, ha dichiarato al sito federale: “E’ stato un match spettacolare e sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Certo, potevamo fare meglio con l’uomo in più, dove abbiamo avuto occasioni importanti. Loro sono una corazzata e saranno protagonisti nonostante il turnover applicato da Tucak“.

Questa l’analisi del CT degli azzurri: “In difesa abbiamo subito in inferiorità, ma avevamo lavorato poco questi giorni sui movimenti. Forse ci siamo portati dietro qualche scoria dalle Olimpiadi, ma per ora va bene così e non vedo l’ora di giocare questo return match tra circa un mese ospiti da loro“.

Foto: LaPresse