Pagelle Italia-Svizzera 1-1, Qualificazioni Mondiali 2022: flop Jorginho, Belotti non pervenuto

Nello scontro diretto per la vittoria del gruppo C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 l’Italia di Roberto Mancini non riesce ad andare oltre al pareggio con la Svizzera all”Olimpico” di Roma. Al vantaggio di Widmer all’11’ risponde Di Lorenzo al 36′. Nel finale Jorginho manda alto un rigore procurato da Berardi. Le pagelle di OA Sport.

ITALIA

Donnarumma: 6. Privo di particolari responsabilità in occasione del goal, riesce solo a toccare la precisa bordata dal limite di Widmer. Per il resto garantisce sicurezza tra i pali.

Di Lorenzo: 6. Trova il goal del pareggio con un’incornata sugli sviluppi di una palla inattiva con un’inserimento in terzo tempo perfetto, in fase difensiva subisce la velocità di Vargas.

Bonucci: 6. Eredita la fascia di capitano vista l’assenza di Chiellini, disputa una gara ordinata pur palesando un certo nervosismo in fase di impostazione.

Acerbi: 6. Prestazione senza particolari sbavature del classe 1988 della Lazio al centro della linea difensiva.

Emerson Palmieri: 6,5. Sin dalle prime battute fornisce un valido apporto alla manovra azzurra sulla corsia di sinistra con varie incursioni pericolose, esce nel finale (dall’80’ Calabria: s.v.).

Barella: 5,5. Primo tempo di grande intensità in cui però commette più di un errore in fase di impostazione, al 22′ dopo un rimpallo che lo libera nell’area piccola spara addosso a Sommer, esce a 20 minuti dal termine (dal 69′ Cristante: 6. Entra e fa buon filtro a centrocampo).

Jorginho: 4,5. Al centro della mediana il play del Chelsea non riesce a garantire il ritmo di gioco di cui l’Italia avrebbe bisogno. A un minuto dalla fine del tempo regolamentare manda alto il rigore della vittoria (sbagliando il terzo penalty consecutivo in maglia azzurra) che avrebbe messo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Locatelli: 5. Impreciso e a tratti impacciato nella prima frazione di gioco, troppo spesso in ritardo nelle chiusure. Sostituito nel corso del secondo tempo (dal 58′ Tonali: 6 Con il suo ingresso in campo il classe 2000 garantisce maggiore vivacità al centrocampo di Mancini).

Chiesa: 6,5. Il migliore del reparto offensivo azzurro, ci prova al 24′ con un destro a giro dal limite bloccato da Sommer. Nel finale del primo tempo tempo riceve un giallo per un fallo di gioco su Rodriguez dopo un ripiegamento difensivo. Sfiora il 2-1 all’85’ con un destro dal limite che termina alto.

Belotti: 5. Con il forfait di Immobile Mancini lo schiera dal 1′ al centro dell’attacco ma il “Gallo” non si vede praticamente mai, chiuso nella morsa dei centrali elvetici, esce nella ripresa (dal 58′ Berardi: 6,5. Riesce a dare maggiore freschezza all’attacco azzurro, all’88’ si procura il rigore che Jorginho manda alto).

Insigne: 6. Dopo una prima mezz’ora in cui non riesce ad entrare nel vivo del gioco batte la punizione dalla quale scaturisce il goal del pareggio di Di Lorenzo. Ammonito in avvio di secondo tempo per un’intervento rude su Steffen a centrocampo. Va vicino al goal al 77′ con un destro a giro dal limite che Sommer riesce a sventare (dal 79′ Raspadori: s.v.).

Ct. Mancini: 6. Dopo un primo tempo sofferto in cui l’Italia subisce lo svantaggio stentando a reagire, gli azzurri dopo il pareggio dominano la Svizzera nel secondo tempo. Dopo oggi la qualificazione ai Mondiali resta comunque ampiamente alla portata, servirà una rotonda vittoria in casa dell’Irlanda del Nord.

SVIZZERA

Sommer 6,5; Widmer 7, Akanji 5,5, Schar 6 Rodriguez 6 (dal 69′ Garcia 6); Zakaria 6,5, Vargas 6,5 (dall’86’ Zeqiri s.v.), Freuler 6,5; Shaqiri 6 (dal 79′ Sow s.v.), Steffen 6 (dal 69′ Imeri 6); Okafor 6,5 (dal 79′ Frei s.v.). Ct: Murat Yakin 6,5.

Foto: Lapresse