Un pari decisamente amaro per l’Italia di Roberto Mancini, nel penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro la Svizzera. Una partita sofferta quella della Nazionale, che ha dovuto subire il gol di Widmer al 12′, ma è riuscita a rimettersi in carreggiata al 36′ con Di Lorenzo. Tante le chance sprecate nella ripresa, tra cui al 90′ il rigore fallito come all’andata in terra elvetica da Jorginho.

“Purtroppo è così, ne abbiamo sbagliato uno all’andata e uno al ritorno, sono cose che capitano, sarebbe stato meglio di no così avremmo chiuso la pratica. Jorginho? Lui è uno dei rigoristi, se se la sentiva di tirare, è giusto che lo abbia calciato”, le parole del CT Roberto Mancini al termine della partita.

Entrando nel dettaglio: “Il primo tempo è stato un po’ sofferto dopo il gol all’inizio, nel secondo abbiamo fatto bene ma ci è mancato solo il 2-1“. E ora? I nostri portacolori mantengono la testa del girone a quota 15 punti a pari con i rossocrociati, ma avanti di due gol nella differenza reti (13-2 contro 11-2). Lunedì sera all’ultima giornata l’Italia giocherà in Irlanda del Nord, mentre la Svizzera ospiterà la Bulgaria e sarà necessario essere cinici e realizzare il più possibile per evitare sgradite sorprese: “Ora abbiamo l’ultima partita contro l’Irlanda del Nord, da affrontare con due reti di vantaggio rispetto alla Svizzera. Non è un vantaggio da poco, se facciamo tutti i gol che non abbiamo segnato stasera magari…“, la chiusura del CT.

