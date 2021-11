Olimpia Milano-Barcellona oggi: orario Eurolega basket, canale tv, programma, streaming

Notte di altissimo livello in Eurolega al Mediolanum Forum, ma anche di ricordi, quelli che si addensano quando la mente ritorna alla notte di Colonia e a un tiro che fece la differenza. Olimpia Milano-Barcellona, in sostanza, è questo e tanto altro.

Le due squadre leader di questo primo scorcio di massima manifestazione continentale si trovano per la prima volta una contro l’altra, in una cornice da tutto esaurito sui generis, nel senso che lo è al netto delle norme vigenti in materia di contenimento della pandemia di Covid-19. Calcoli da fare ce ne sono pochi: chi vince questa sera va in maniera solitaria al comando della regular season, mentre per l’altra arriverà l’aggancio di alcune formazioni del gruppo inseguitore, con Olympiacos, Real Madrid, Maccabi e ASVEL.

Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Barcellona, match di ottava giornata di Eurolega 2021-2022, vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE

Ore 20:30 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Barcellona

OLIMPIA MILANO- BARCELLONA : TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, Eleven Sports

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

