NextGen Finals oggi: orari partite 10 novembre, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Oggi, mercoledì 10 novembre, seconda giornata delle Next Gen ATP Finals di Milano. All’Allianz Cloud (ex PalaLido) incontri di un certo interesse che andranno a definire il quadro della situazione dei due raggruppamenti.

Nella sessione pomeridiana si affronteranno a partire dalle ore 14.00 l’argentino Juan Manuel Cerundolo e il danese Holger Vitus Nodskov Rune, usciti sconfitti dai primi match disputati ieri. Lo scontro, quindi, sarà importante per la qualificazione alla seconda fase. Non prima delle 15.00 si affronteranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Brandon Nakashima a segno all’esordio. Grande attesa per la prestazione del fenomenale spagnolo, impressionante per il tennis espresso nella prima apparizione.

Nella sessione serale spazio agli altri incontri dell’altro girone. Lo statunitense Sebastian Korda e l’argentino Sebastian Baez si scontreranno per stabilire il primato, mentre Lorenzo Musetti sarà impegnato in una partita praticamente da ‘dentro o fuori’ contro il francese Hugo Gaston. Il toscano, ko contro Baez ieri, dovrà sciorinare un gioco di tutt’altro tenore per sperare di battere il transalpino.

PROGRAMMA NEXT GEN FINALS

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE

Sessione pomeridiana – Inizio ore 14.00

1° match – Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs Holger Vitus Nodskov Rune (DEN)

2° match (non prima delle 15.00) – Carlos Alcaraz (ESP) vs Brandon Nakashima (USA)

Sessione serale – Non prima delle ore 19.30

1° match – Sebastian Korda (USA) vs Sebastian Baez (ARG)

2° match – Lorenzo Musetti (ITA) vs Hugo Gaston (FRA)

PROGRAMMA NEXT GEN FINALS IN TV

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (205) e su su Sky Sport Uno (201)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse