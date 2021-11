Next Gen ATP Finals 2021, Sebastian Baez spazza via Hugo Gaston e si qualifica alle semifinali

Inizia a chiarirsi il rebus legato al Girone B delle Next Gen ATP Finals 2021 di tennis: a Milano l’argentino Sebastian Baez spazza via il francese Hugo Gaston e si qualifica alle semifinali. Il sudamericano si impone in tre set per 4-3 (2) 4-2 4-2 in un’ora e sette minuti di gioco.

Questo risultato costringe Lorenzo Musetti a vincere in tre o quattro set contro lo statunitense Sebastian Korda per passare il girone come secondo e sfidare lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale. In tal caso Baez sarebbe primo nel raggruppamento, altrimenti Korda passerà come primo e Baez come secondo.

Nel primo set c’è uno scambio di break in avvio, poi Gaston allunga e va a servire per il set sul 3-2, ma non chiude. L’argentino così si salva e poi vola via: il tie break è praticamente un monologo, col sudamericano che gira sul 4-2 ma poi domina fino al 7-2 in 27 minuti.

Nel secondo parziale è il punto decisivo del terzo gioco a far scappare il sudamericano, che poi manca due set point in risposta nel quinto gioco. Baez però non si disunisce e domina col servizio il sesto gioco, tenendo a zero il turno in battuta e chiudendo sul 4-2 dopo 20 minuti.

La terza partita ricalca il canovaccio della seconda: il francese, dopo essersi salvato al punto decisivo nel primo game, cede ancora la battuta nel terzo gioco. Baez concede un’occasione di rientro a Gaston, ma il punto decisivo del quarto gioco va al sudamericano, che poi chiude senza patemi sul 4-2 dopo 20 minuti.

Le statistiche dicono che il sudamericano vince ben 20 punti in più dell’avversario, 66 contro 46, e, nonostante cancelli una sola delle tre palle break concesse (l’ultima, nel quarto gioco del terzo set), domina grazie alle 12 palle break avute, delle quali quattro sono state sfruttate.

Foto: LaPresse