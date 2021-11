Next Gen ATP Finals 2021: Lorenzo Musetti cede in tre set a Sebastian Korda e viene eliminato

Lorenzo Musetti saluta Milano e le Next Gen ATP Finals. Il torneo del toscano termina nella fase a gironi, dopo la sconfitta in tre set con l’americano Sebastian Korda con il punteggio di 4-2 4-3 4-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Il nativo di Carrara era obbligato a vincere in tre o quattro set per accedere alle semifinali, ma è arrivato comunque un netto ko contro il numero 39 del mondo, che ha tenuto un rendimento al servizio davvero incredibile (90% di punti vinti con la prima e 83% con la seconda).

Il match si fa quasi subito in salita per Musetti, che perde il servizio nel terzo gioco con il rovescio che tradisce il toscano sulla palla break. Korda è dominante con la prima e non lascia scampo all’azzurro nei propri turni di battuta. L’americano gestisce il vantaggio e chiude la prima frazione sul 4-2.

Musetti si trova così spalle al muro ed obbligato a vincere i successivi tre set. Il nativo di Carrara si salva subito nel primo game da 30-40, annullando due palle break. Il set scivola via velocemente verso il tie-break. Korda si porta avanti di un mini-break per due volte, ma Musetti riesce sempre a rimontare. Avanti 4-3, l’americano trova uno strepitoso vincente di dritto ed è il punto che decide il parziale, che si chiude per 7-4 in favore dello statunitense.

Korda è così in semifinale, mentre le Next Gen di Musetti sono finite. L’americano continua a non concedere palle break nei suoi turni di servizio e si porta sul 3-2. Nel sesto gioco Musetti si trova sotto sul 15-40 ed il secondo match point è quello decisivo per far calare il sipario sul match.

In semifinale per Korda ci sarà il derby americano contro Brandon Nakashima, mentre l’altro posto in finale se lo contendono lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Sebastian Baez.

