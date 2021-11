NBA 2021-2022, i risultati della notte. Miami continua a vincere, successi per Lakers e Milwaukee

Sono cinque le partite della notte NBA proprio come le vittorie consecutive dei Miami Heat, che si portano in testa alla Eastern Conference dopo il successo per 125-110 in casa dei Dallas Mavericks. Partita che si decide nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 46-32 per gli ospiti, trascinati dai 25 punti dalla panchina di Tyler Herro e poi dal terzetto Butler (23) – Adebayo (22 e 13 rimbalzi) – Lowry (22). A Dallas non basta Luka Doncic da 33 punti, ma con 10/24 dal campo e con soli cinque assist a referto.

Prosegue anche il buon momento dei Los Angeles Lakers, al terzo successo di fila, dopo aver sconfitto 119-117 gli Houston Rockets, che hanno avuto con Kevin Porter Jr. anche la tripla del sorpasso sulla sirena. Californiani guidati dalla doppia doppia di LeBron James (30 e 10 assist), ma anche dai 27 di Anthony Davis e Russell Westbrock, mentre per Houston il migliore è Christian Wood con 26 e 16 rimbalzi ed ottima anche la prova del rookie Jalen Green (24).

A proposito di rookie, altra prestazione negativa per la scelta numero uno dell’ultimo Draft, Cade Cunningham, che chiude con soli 6 punti in 29 minuti nella netta sconfitta della sua Detroit contro Milwaukee (117-89). Il prodotto di Oklahoma State parte in quintetto, ma sbaglia dodici delle quattordici conclusioni tentate. Dall’altra parte, viste le assenze di Holiday e Middleton, i Bucks si affidano ancora di più alla loro stella e Giannis Antetokounmpo non tradisce le attese, sfiorando la tripla doppia (29, 9 assist ed 8 rimbalzi).

E’ anche la grande serata di Chris Paul, che sale al terzo posto nella classifica dei giocatori con più assist nella storia della NBA, superando Steve Nash. Con i 18 della notte, il play dei Suns raggiunge quota 10336, mettendosi dietro a John Stockton (15806) e Jason Kidd (12091). Phoenix festeggia la sua stella ed anche la vittoria per 112-100 contro i New Orleans Pelicans. Tutto il quintetto dei Suns va in doppia cifra (il migliore Bridges con 22), mentre agli ospiti non bastano i 23 e 14 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

Donovan Mitchell da 36 punti guida gli Utah Jazz alla vittoria 119-113 sui Sacramento Kings. I padroni di casa hanno anche un ottimo contributo da Mike Conley (30), oltre alla solita doppia doppia di Rudy Gobert, che mette a referto 12 punti e ben 20 rimbalzi. Per Sacramento il migliore è Harrison Barnes con 23.

RISULTATI NBA 2021-2022 (2 NOVEMBRE)

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 89-117

Dallas Mavericks – Miami Heat 110-125

Utah Jazz – Sacramento Kings 119-113

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 112-100

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 119-117

