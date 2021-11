NASCAR Xfinity Series, Allmendinger vs Cindric per il titolo. Hemric e Gragson osservati speciali

Sono due i favoriti d’obbligo per il Championship 4 della NASCAR Xfinity Series, ma tutto può essere facilmente ribaltato in una competizione che vale l’intera stagione. Ricordiamo infatti il regolamento molto particolare della finale dei Playoffs: il primo che arriva al traguardo dei quattro rimasti per il titolo, indipendentemente dalla propria posizione d’arrivo, è automaticamente campione.

Ad Avondale potremmo avere un bis della finale della regular season, vissuta lo scorso settembre in quel di Bristol. A. J. Allmendinger fu il migliore nel ‘Colosseo della NASCAR’ e riuscì ad imporsi all’overtime su Austin Cindric.

Il #16 di Kaulig Racing non ha mai disputato al ‘Championship 4’, un evento che finalmente lo vedrà protagonista. Sono 10 le affermazioni all’attivo del 39enne californiano, la metà ottenuta in un 2021 che nel road course di Indianapolis lo ha visto tornare anche nella victory lane della Cup Series (la prima ed unica volta risaliva all’evento nel Glen del 2014).

Il vincitore della Rolex 24 at Daytona 2012 dovrà vedersela con Austin Cindric che potrebbe entrare nella storia imponendosi per la seconda volta consecutiva nella serie. Il 23enne dell’Ohio ha l’opportunità di eguagliare Larry Pearson (1986-1987), Randy LaJoie (1996-1997), Dale Earnhardt Jr (1998-1999), Martin Truex Jr (2004-2005) Ricky Stenhouse Jr (2011-2012) e Tyle Reddick (2018-2019).

Il #22 di Penske parte con il favore del pronostico insieme al già citato Allmendinger, pilota con cui condivide il numero di successi nel 2021 (5). Il futuro #2 della Cup Seriesè l’unico tra i contendenti ad aver già vinto in quel di Phoenix, un dato da tenere in considerazione per il championship decider.

Occhi puntati anche su Noah Gragson (JR Motorsport #9), protagonista che ha vinto settimana scorsa in quel di Martinsville. Il nativo di Las Vegas vanta 3 gioie in questo 2021, cinque in carriera. Il 23enne di Chevrolet non ha mai raggiunto la finale, un risultato che si è concretizzato domenica mattina dopo aver regalato spettacolo nel più corto impianto della serie.

Ultimo, ma non meno importante, è Daniel Hemric che non ha mai vinto una gara nella NASCAR Xfinity Series. L’evento nello short-track dell’Arizona potrebbe consentirgli di sfatare questa sorta di ‘maledizione’ dopo la bellezza di nove Top3 nel 2021. Il 30enne del North Carolina insegue anche il primo titolo, ma non è un nuovo nel Championship 4. Ricordiamo infatti il quarto posto nel 2017 ed il terzo nel 2018.

Appuntamento da non perdere quindi per una finale che si prospetta oltremodo interessante.

Foto: LaPresse