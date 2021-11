Musetti-Gaston oggi, NextGen Finals: orario preciso, tv, programma, streaming

Poche settimane fa si sfidavano sul veloce di Parigi-Bercy nelle qualificazioni, e oggi, dopo che l’uno è arrivato ai quarti di finale e l’altro, da lucky loser, è andato al secondo turno, Hugo Gaston e Lorenzo Musetti si ritrovano all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano nel secondoincontro delle Next Gen ATP Finals.

I due vengono da una sconfitta nel match d’esordio, e per entrambi si è trattato di qualcosa di doloroso: battuto in cinque set il transalpino, dall’americano Sebastian Korda, superato dalla tensione e dall’argentino Sebastian Baez in quattro parziali il diciannovenne di Carrara. Si tratta di un sostanziale match da dentro o fuori, giacché una vittoria terrebbe certamente in corsa uno dei due e, logicamente, perdere metterebbe in seri guai l’altro. Previsto ancora un notevole dato di pubblico al PalaLido per supportare il giocatore italiano, che sa esaltarsi quando trova la gente che lo supporta ed è in generale a suo favore.

Il match tra Lorenzo Musetti e Hugo Gaston, valido per la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2021, è l’ultimo di giornata, nonché secondo dalle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 204) e SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MUSETTI-GASTON, NEXT GEN ATP FINALS 2021: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE

Ore 14:00 Juan Manuel Cerundolo (ARG) (5)-Holger Rune (DEN) (7)

Non prima delle ore 15:00 Carlos Alcaraz (ESP) (1)-Brandon Nakashima (USA) (4)

Ore 19:30 Sebastian Korda (USA) (2)-Sebastian Baez (ARG) (6)

A seguire Lorenzo Musetti (ITA) (3)-Hugo Gaston (FRA) (8)

