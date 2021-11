Sinner-Murray oggi, ATP Stoccolma: orario preciso, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 10 novembre, il torneo Stockholm Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento indoor di Stoccolma, vedrà disputarsi il secondo turno del tabellone principale di singolare, con il match della testa di serie numero 1, Jannik Sinner, contro la wild card britannica Andy Murray.

Tra gli otto incontri previsti in singolare, cui vanno aggiunti due sfide del tabellone di doppio, è in programma anche quello della testa di serie numero 1, Jannik Sinner, contro la wild card britannica Andy Murray: il match sarà il quarto sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 18.00.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Murray in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match Sinner-Murray.

PROGRAMMA SINNER-MURRAY

Campo Centrale

Dalle ore 12.00

Pedro Martinez VS (8) Frances Tiafoe

A seguire

(Q) Andrea Vavassori VS (3) Denis Shapovalov

Non prima delle ore 15.00

Tommy Paul VS (5) Taylor Fritz

Non prima delle ore 18.00

(1) Jannik Sinner VS (WC) Andy Murray

A seguire

Filip Krajinovic VS (2) Felix Auger-Aliassime

