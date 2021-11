Musetti-Duckworth oggi, Parigi-Bercy 2021: orario preciso, tv, programma, streaming

Il tabellone principale del torneo di Parigi-Bercy 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il Rolex Paris Masters, in corso di svolgimento sul cemento indoor francese, vedrà finire oggi, mercoledì 3 novembre, il secondo turno di singolare: in programma il match tra il lucky loser italiano Lorenzo Musetti e l’australiano James Duckworth.

Tra i 14 incontri previsti in singolare, cui vanno aggiunti quattro sfide del tabellone di doppio, è in programma anche quello del lucky loser Lorenzo Musetti contro l’australiano James Duckworth: il match sarà il primo sul Court 2 a partire dalle ore 11.00.

Sarà possibile seguire tutti i match e l’incontro Musetti-Duckworth in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in differita in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now ed in differita gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match Musetti-Duckworth.

PROGRAMMA MUSETTI-DUCKWORTH

Court 2

Dalle 11.00

(LL) Lorenzo Musetti VS James Duckworth

Diretta tv su Sky Sport*

Diretta streaming su Sky Go, Now

Differita tv di un match alle 23.00 e alle 08.00 del giorno dopo su SuperTennisTV, supertennis.tv

* = Programmazione Sky Sport mercoledì 3 novembre

3^ giornata – dalle 11.00 alle 23.30 – Sky Sport Tennis

3^ giornata – dalle 11.00 alle 23.00 – Sky Sport Arena

3^ giornata – dalle 11.00 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 18.00 – Sky Sport Uno

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer