MotoGP, Test Jerez 2021: comincia l’avvicinamento al 2022 con una due-giorni di prove in Andalusia

Neanche il tempo di prendere fiato dopo l’ultima gara del 2021 a Valencia che è già arrivato il momento di scendere nuovamente in pista per piloti e team della MotoGP, in occasione della due-giorni di test collettivi in programma a Jerez de la Frontera tra giovedì 18 e venerdì 19 novembre.

Si tratta del primo atto della nuova stagione (ultima uscita ufficiale nel 2021), con le prossime finestre di test ufficiali previste il prossimo febbraio in Malesia ed in Indonesia. Grande curiosità dunque per il debutto assoluto nella classe regina da parte di cinque rookie: Marco Bezzecchi (VR46 Ducati), Fabio Di Giannantonio (Team Gresini), Darryn Binder (RNF Yamaha Team), Raul Fernandez e Remy Gardner (KTM Tech 3).

In realtà la nuova coppia del Team Tech 3 KTM, formata da Fernandez e Gardner, ha già avuto la possibilità di provare la MotoGP durante l’ultima sessione di test a Misano lo scorso settembre. Per gli altri tre sarà invece la prima volta in sella al mezzo che dovranno utilizzare nel Mondiale 2022.

Oltre ai debuttanti, l’attenzione sarà rivolta già alla sfida a distanza per il titolo tra le case di riferimento come Ducati, Yamaha, Honda e Suzuki. La Rossa è reduce a Valencia dalla prima tripletta della sua storia nel Motomondiale e quest’anno si è imposta nel campionato costruttori e team, quindi il prossimo obiettivo è quello di tornare a vincere anche il Mondiale piloti (Francesco Bagnaia è l’indiziato principale) dopo 15 anni di attesa.

Fari puntati in Andalusia sul campione del mondo in carica Fabio Quartararo, trascinatore di una Yamaha chiamata però ad un deciso passo avanti con la M1 versione 2022 per contrastare la crescita della Ducati e per consentire a più piloti (pensiamo ai nostri Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso) di lottare per il podio. Grande curiosità per vedere all’opera anche i progressi di Maverick Vinales sull’Aprilia in vista della sua prima vera stagione completa con la casa di Noale in coppia con Aleix Espargarò.

Per la Honda non ci sarà Marc Marquez, ai box già da un paio di settimane per un problema alla vista (in seguito ad una brutta caduta in allenamento), mentre stringerà i denti Pol Espargarò dopo aver saltato l’ultimo GP di Valencia per un incidente nelle libere. Da monitorare infine il rendimento della Suzuki, che deve limare solo alcuni dettagli (motore e giro secco con gomme nuove) per alzare l’asticella e giocarsi il podio su ogni tracciato.

