MotoGP oggi, GP Algarve 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi domenica 7 novembre si disputa il GP di Algarve 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Si preannuncia una grande battaglia per la vittoria e per salire sul podio in questo secondo appuntamento sul circuito portoghese dopo quello di aprile. I centauri potrebbero fare i conti con il maltempo, visto che le previsioni della vigilia sono molto ballerine e non escludono il rischio pioggia, già vista tra venerdì e sabato.

Francesco Bagnaia scatterà dalla pole position e sogna la vittoria di lusso. Il centauro della Ducati vuole vincere, sfruttare le criticità di Fabio Quartararo (il leader del campionato è 13mo con la Yamaha) e provare a tenere aperto il discorso per la vittoria del campionato. Attenzione anche a Luca Marini e Franco Morbidelli, poiché possono essere competitivi. Ultima passerella casalinga per Valentino Rossi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP di Algarve 2021, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su TV8 delle gare di tutte le classi a partire dalle ore 14.10.

GP ALGARVE MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 7 NOVEMBRE:

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 Moto2, warm-up

11.00-11.20 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

14.00 MotoGP, gara

15.30 Moto2, gara

GP ALGARVE MOTOGP: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Warm-up di tutte le classi e gare Moto3 e MotoGP in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gara della Moto2 in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle 14.10, MotoGP alle 15.55, Moto2 alle 17.25.

Gare di tutte le classi in differita streaming su tv8.it: Moto3 alle 14.10, MotoGP alle 15.55, Moto2 alle 17.25.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Replicare della gara della MotoGP su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle ore 21.00 e nel rullo notturno.

