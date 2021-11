Tutto è pronto in quel di Portimao per il Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato nell’impianto portoghese che ha già accolto i protagonisti delle due ruote ad aprile come prima prova europea.

Fabio Quartararo (Yamaha) approda nel particolare impianto di Portimao da campione del mondo. Il transalpino ha chiuso i giochi per il titolo già in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, competizione che lo ha visto completare al quarto posto alle spalle del nostro Enea Bastianini (Ducati/Esponsorama).

Ducati si prepara per chiudere al meglio la stagione con Francesco Bagnaia, in lotta per il titolo con il transalpino fino all’ultimo appuntamento romagnolo. Non ci sarà all’ultimo lo spagnolo Marc Marquez (Honda), infortunato settimana scorsa in allenamento.

Il Gran Premio dell’Algarve sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. Le qualifiche e le gare verranno proposte in differita su TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre), non è possibile vedere in chiaro le prove libere di domani. SkyGO e NowTV sono a disposizione come sempre per il live streaming, mentre OA Sport non vi farà perdere neanche un minuto grazie alla Diretta Live.

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 5 novembre

Ore 10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

Ore 10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

Ore 11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

Ore 14.15-14.55 Moto3, prove libere 2

Ore 15.10-15.55 MotoGP, prove libere 2

Ore 16.10-16.50 Moto2, prove libere 2

Sabato 6 novembre

Ore 10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

Ore 10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

Ore 11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

Ore 13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

Ore 15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Domenica 7 novembre

Ore 10.00-10.20 Moto3, warm-up

Ore 10.30-10.50 Moto2, warm-up

Ore 11.00-11.20 MotoGP, warm-up

Ore 12.20 Moto3, Gara

Ore 14.00 MotoGP, Gara

Ore 15.30 Moto2, Gara

Programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 06 novembre

Ore 17.45 – sintesi qualifiche Moto 3, Moto GP e Moto 2

Domenica 07 novembre

Ore 17.35, Moto 3, Gara, differita

Ore 19.05, Moto GP, Gara, differita

Ore 20.35, Moto 2, Gara, differita

GP ALGARVE MOTOMONDIALE 2021 IN TV

Diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Differita qualifiche e gare TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta streaming NowTV e SkyGO

Diretta testuale OA Sport

