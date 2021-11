Francesco Bagnaia si prepara a dare battaglia in quel di Valencia, sede dell’ultimo atto del Motomondiale 2021. Il piemontese di Ducati cerca conferme dopo aver dominato il GP dell’Algarve di settimana scorsa, la seconda prova del 2021 in quel di Portimao (Portogallo).

Il nostro connazionale ha aperto la conferenza stampa con una considerazione sull’amico Valentino Rossi, pilota che si appresta a salutare il Motomondiale dopo questo week-end: “Ho avuto la fortuna di essere nella MotoGP e correre con Valentino, ho vinto con lui in pista. Devo ringraziarlo per tutto il lavoro fatto. Ho passato tantissimi giorni a contatto con lui, oggi è una giornata sicuramente dura che prima o poi doveva arrivare”.

Non è mancata una domanda per permettere a Valentino di festeggiare l’ultima gioia in MotoGP. Il pilota di Ducati ha commentato in merito: “Penso che non è ciò che vuole, merita un giro d’onore dopo la bandiera a scacchi per un saluto conclusivo!”.

Il teammate dell’australiano Jack Miller ha continuato dicendo: “Vorrei essere veloce in una pista in cui non sono mai andato forte. L’obiettivo è ovviamente ripetere quanto fatto lo scorso anno, mi sento bene sulla moto, negli ultimi week-end sono stato molto costante. Lo scorso anno fu un disastro per me”.

Bagnaia ha voluto omaggiare anche Danilo Petrucci, presente alla conferenza stampa per l’ultima volta. Il centauro della KTM è pronto per affrontare per la prima volta la Dakar, una nuova sfida dopo la lunghissima esperienza in pista. “Danilo è sempre stato uguale anche davanti alla telecamera, abbiamo passato tante esperienze insieme”.

Foto: MotoGP Press