Motocross, Herlings domina gara-2 a Mantova e vince il GP Lombardia! Sul podio Febvre e Tony Cairoli

Prova di forza impressionante a Mantova di Jeffrey Herlings, che domina la seconda manche di giornata e si aggiudica il successo overall nel Gran Premio di Lombardia 2021, valido come penultimo atto stagionale del Mondiale Motocross per quanto riguarda la classe MXGP.

Dopo la rimonta furibonda di gara-1, conclusa in seconda piazza, l’olandese della KTM ha centrato una buona partenza in gara-2 prendendosi dopo poche curve la leadership e conservandola fino al traguardo con una superiorità devastante nei confronti di tutti i suoi avversari per il titolo sulla sabbia del “Tazio Nuvolari”.

Herlings ha pareggiato i conti quest’oggi con il francese Romain Febvre (vincitore di gara-1), bravo a limitare i danni raccogliendo un secondo posto cruciale che gli consente di presentarsi all’ultimo Gran Premio stagionale da leader del Mondiale con un vantaggio di 3 punti sul rivale neerlandese e di 15 punti sullo sloveno Tim Gajser.

Quest’ultimo, retrocesso in ottava posizione in gara-1 dalla direzione gara per un taglio alla prima curva, si è dovuto accontentare della terza piazza nella seconda manche a 3″ da Fabvre e a 22″ da un ingiocabile Herlings. Il campione iridato in carica ha preceduto sul traguardo un ottimo Tony Cairoli, il quale grazie a questo quarto posto parziale (e al 3° in gara-1) riesce a salire sul podio nella graduatoria overall del GP lombardo.

CLASSIFICA GP LOMBARDIA 2021 GARA-2 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:41.191 0.000 50.540 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:00.280 19.089 50.094 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 36:03.369 22.178 50.022 20

4 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:05.177 23.986 49.980 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:06.415 25.224 49.952 16

6 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:27.362 46.171 49.473 15

7 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda 114 Motorsports Honda 36:31.933 50.742 49.370 14

8 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:35.007 53.816 49.301 13

9 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:39.643 58.452 49.197 12

10 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:45.197 1:04.006 49.073 11

11 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 36:47.830 1:06.639 49.015 10

12 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:50.108 1:08.917 48.964 9

13 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:52.141 1:10.950 48.919 8

14 109 WRIGHT, Dylan CAN CMA Honda 114 Motorsports Honda 36:53.468 1:12.277 48.890 7

15 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 36:55.127 1:13.936 48.853 6

16 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 37:02.320 1:21.129 48.695 5

17 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 37:05.939 1:24.748 48.616 4

18 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 37:14.947 1:33.756 48.420 3

19 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 37:31.234 1:50.043 48.070 2

20 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 37:39.616 1:58.425 47.891 1

21 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:45.397 2:04.206 47.769 0

22 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:44.708 -1 Lap 47.654 0

23 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 35:45.591 0.883 47.634 0

24 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:48.987 4.279 47.559 0

25 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 36:20.392 35.684 46.874 0

26 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF KTM 36:22.796 38.088 46.823 0

27 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 37:20.690 1:35.982 45.613 0

28 197 POLAS, Denis SVK SMF KTM 36:16.737 -2 Laps 44.191 0

29 79 HOARAU, Timothée FRA FFM Kawasaki 37:38.795 1:22.058 42.586 0

30 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 27:37.269 -5 Laps 47.160 0

31 172 BOISRAME, Mathys FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 25:41.472 -6 Laps 46.802 0

32 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 19:21.283 -9 Laps 46.593 0

33 920 VALENTIN, Ander ESP RFME Husqvarna 17:33.386 -10 Laps 45.658 0

34 15 PHILIPPAERTS, David ITA FMI Yamaha 15:17.378 -11 Laps 45.874 0

CLASSIFICA OVERALL GP LOMBARDIA MXGP 2021

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 25 47 2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 22 47 3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 18 38 4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 20 33 5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 16 16 32 6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 18 14 32 7 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 15 15 30 8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 11 25 9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 11 12 23 10 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 9 13 22

Foto: MXGP.com