Motocross, GP Lombardia 2021: calendario, programma, orari, tv, streaming. Si corre a Mantova

Siamo ormai all’ultimo chilometro del Mondiale motocross 2021. Dopo il trittico disputato a Pietramurata, il Circus rimane in Italia e si sposta a Mantova, per gli ultimi due eventi della stagione. Si inizierà domenica 7 novembre con il Gran Premio di Lombardia, mentre mercoledì 10 si chiuderà ufficialmente con il Gran Premio Città di Mantova.

Rimangono 4 manche che ci separano dalla consegna del titolo 2021, un campionato che si è rivelato letteralmente vibrante sin dall’avvio e che dopo sedici tappe, non ha ancora eletto il nuovo “Re”. Romain Febvre, Jeffrey Herlings e Tim Gajser sono pronti a lottare fino all’ultimo metro, fino all’ultimo salto, fino all’ultima curva, per un triello che sta riscrivendo la storia della MXGP.

Assieme a loro vedremo in azione il nostro Tony Cairoli che, come si è visto anche a Pietramurata, è ancora pronto a vincere, anche se il sogno del titolo è già svanito da tempo per qualche assenza di troppo. Siamo alle due ultime gare anche per la nostra leggenda del motocross, in un weekend tutto da vivere.

IN TV – Il Gran Premio di Lombardia sarà trasmesso in diretta da Eurosport e RaiSport, mentre la copertura in streaming sarà garantita da Eurosport Player, Raiplay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi propone la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della classe regina.

PROGRAMMA GP LOMBARDIA 2021 – MOTOCROSS

Domenica 7 novembre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto; LPS Roberto Tommasini