Il neo Campione del Mondo in Moto3, Pedro Acosta, non ha terminato il Mondiale come avrebbe voluto: 0 punti e gara terminata in anticipo. Decisivo un contatto con Dennis Foggia all’ultimo giro del Gran Premio di Valencia, vinto poi da Xavier Artigas.

Il pilota italiano della Leopard e lo spagnolo della Red Bull KTM Ajo sono stati protagonisti di un duello avvincente, quel che era mancato a Portimao e che ha poi sancito la vittoria del titolo per Acosta.

Quando mancavano tre giri, con Acosta che era in testa, si è girato per vedere chi ci fosse dietro di lui: c’era proprio Foggia, che con la mano sinistra ha fatto un chiaro gesto per salutarlo, in segno di sfida. Dennis Foggia ha provato a sorpassarlo, con un azzardo, ma senza successo: è andato lungo e ha colpito lo spagnolo, mandandolo a terra. Giusta la penalità per il pilota classe 2001 di 3 secondi, e termina il GP al 13° posto.

A caldo, subito dopo esser rientrato ai box in seguito alla caduta, Acosta ha commentato senza giri di parole il contatto con Foggia ai microfoni di Dazn España; come era lecito immaginarsi, lo spagnolo non l’ha presa bene: “Non so dove volesse andare Dennis Foggia. Critichiamo i piloti che buttano giù gli altri, ma adesso è come se non fosse successo nulla. Davvero non capisco. Ma va bene: le gare sono così“.

