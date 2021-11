Moto2, Gardner beffa Raul Fernandez nella FP2 asciutta a Valencia. 4° un ottimo Vietti

Primo turno asciutto del weekend ed è subito doppietta per il Team Red Bull KTM Ajo, con Remy Gardner che ha stampato il miglior tempo di giornata precedendo proprio il compagno di squadra spagnolo Raul Fernandez nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, valido come ultimo round stagionale del Mondiale Moto2.

I due grandi protagonisti del campionato si sono sfidati a suon di giri veloci sul filo dei centesimi, confermandosi i principali favoriti per la pole position e per la vittoria del GP in condizioni di pista ormai quasi completamente asciutta. Il leader iridato ha fermato il cronometro in 1’35″857, beffando Raul di 8 millesimi ed il padrone di casa Augusto Fernandez di 41 millesimi.

Prestazione molto incoraggiante in casa Sky Racing Team VR46 per il rookie azzurro Celestino Vietti, 4° a 87 millesimi dalla vetta con una bella progressione nella fase finale delle FP2. A seguire troviamo la coppia del Team Petronas con Xavi Vierge in quinta e Jake Dixon in sesta posizione davanti a un filotto di tre italiani tra la settima e la nona piazza, formato da Stefano Manzi (sempre molto veloce al Ricardo Tormo), Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Virtualmente fuori dalla top14 e quindi dalla zona qualificazione per il Q2 gli altri centauri nostrani: 16° Simone Corsi, 21° Tony Arbolino, 27° Nicolò Bulega e 29° Lorenzo Baldassarri.

CLASSIFICA FP2 GP VALENCIA 2021 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 272.8 1’35.857

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 272.8 1’35.865 0.008 / 0.008

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 269.6 1’35.898 0.041 / 0.033

4 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.8 1’35.944 0.087 / 0.046

5 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 273.9 1’35.972 0.115 / 0.028

6 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 271.7 1’36.110 0.253 / 0.138

7 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 270.7 1’36.118 0.261 / 0.008

8 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.8 1’36.161 0.304 / 0.043

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 270.7 1’36.191 0.334 / 0.030

10 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 273.9 1’36.234 0.377 / 0.043

11 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 272.8 1’36.281 0.424 / 0.047

12 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 269.6 1’36.297 0.440 / 0.016

13 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 273.9 1’36.434 0.577 / 0.137

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team Kalex 270.7 1’36.469 0.612 / 0.035

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 275.0 1’36.527 0.670 / 0.058

16 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 266.5 1’36.626 0.769 / 0.099

17 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 273.9 1’36.650 0.793 / 0.024

18 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 272.8 1’36.661 0.804 / 0.011

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.0 1’36.745 0.888 / 0.084

20 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 273.9 1’36.817 0.960 / 0.072

21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 276.1 1’36.821 0.964 / 0.004

22 54 Fermín ALDEGUER SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 272.8 1’36.890 1.033 / 0.069

23 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 275.0 1’36.911 1.054 / 0.021

24 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 269.6 1’36.954 1.097 / 0.043

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 268.5 1’37.036 1.179 / 0.082

26 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 271.7 1’37.090 1.233 / 0.054

27 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.5 1’37.131 1.274 / 0.041

28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 268.5 1’37.225 1.368 / 0.094

29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 265.4 1’37.251 1.394 / 0.026

30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 262.4 1’38.557 2.700 / 1.306

