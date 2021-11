Masters1000 Parigi-Bercy oggi: orari, ordine di gioco 3 novembre, tv, italiani in campo

Si completano i match del secondo turno nel Masters 1000 di Parigi Bercy. E’ il grande giorno della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’altoatesino che affronta il giovane spagnolo con l’obiettivo di conquistare un posto negli ottavi e soprattutto continuare la corsa alle ATP Finals.

Scende in campo anche Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l’australiano James Duckworth in un match complicato, ma che il tennista toscano può fare suo. Fari puntati anche sul torneo di doppio dove la coppia composta da Fabio Fognini e Lorenzo Sonego cerca un buon risultato anche per presentarsi al meglio in Coppa Davis.

Qui di seguito il programma completo e gli orari dei match del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

PROGRAMMA, ORDINE DI GIOCO MASTERS 1000 PARIGI-BERCY (3 NOVEMBRE)

CAMPO CENTRALE (dalle ore 11.00)

Hugo Gaston (Fra) – Pablo Carreno Busta (Spa)

Grigor Dimitrov (Bul) – Karen Khachanov (Rus)

Stefanos Tsitsipas (Gre) – Alexei Popyrin (Aus)

Adrian Mannarino (Fra) – Gael Monfils (Fra) – possibile campo di campo

Non prima delle 19.30

Dusan Lajovic (Srb) – Alexander Zverev (Ger)

Ilya Ivashka (Blr) – Daniil Medvedev (Rus)

CAMPO 1 (dalle 11.00)

Felix Auger-Aliassime (Can) – Dominik Koepfer (Ger)

Taylor Fritz (Usa) – Andrey Rublev (Rus)

Cameron Norrie (Gbr) – Reilly Opelka (Usa)

Jannik Sinner (Ita) – Carlos Alcaraz (Spa) – possibile cambio campo

Frances Tiafoe (Usa) o Marcos Giron (Usa) – Diego Schwartzman (Arg)

Sebastian Korda (Usa) – Marin Cilic (Cro)

CAMPO 2 (dalle 11.00)

Lorenzo Musetti (Ita) – James Duckworth (Aus)

Tommy Paul (Usa) – Hubert Hurkacz (Pol)

Non prima delle 14.00

Djokovic/Krajinovic (Srb/Srb) – Peers/Polasek (Aus/Svk)

Khachanov/Rublev (Rus/Rus) – Murray/Soares (Gbr/Bra)

Fognini/Sonego (Ita/Ita) – Puentz/Venus (Ger/Nzl)

Golubev/Karatsev (Kaz/Rus) – Evans/Skupski (Gbr/Gbr)

ITALIANI IN CAMPO MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021 (3 NOVEMBRE)

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz (Spa) – quarto match sul campo 1 (programma dalle 11.00)

Lorenzo Musetti – James Duckworth (Aus) – primo match sul campo 2 (ore 11.00)

Fognini/Sonego – Puentz/Venus (Ger/Nzl) – quinto match sul campo 2 (programma dalle 11.00)

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021

Le partite del Masters 1000 di Parigi Bercy saranno trasmesse in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. I match saranno visibili in diretta streaming su Now TV e SkyGo. Non perdete le dirette live di OA Sport per i match di Musetti e Sinner.

