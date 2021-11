Masters1000 Parigi-Bercy 2021, Norrie e Karatsev sperano nelle Finals. Fognini debutta con Fucsovics, Musetti con la bestia nera Djere

Comincia quest’oggi l’ultimo torneo 1000 del 2021. Il Masters di Parigi-Bercy apre i battenti questa mattina con undici partite valide per il primo turno; molto interesse sarà indirizzato sulla corsa verso gli ultimi due posti validi per le ATP Finals di Torino, e ci saranno tre giocatori che, da diretti interessati, scenderanno in campo: parliamo di Cameron Norrie ed Aslan Karatsev.

Fra i due, sarà il britannico a scendere per primo in campo nel secondo match sul campo centrale. Il campione in carica di Indian Wells ha rilanciato le sue quotazioni, ma a Vienna potrebbe aver pagato la spesa di energie nervose con una rocambolesca sconfitta con Felix Auger-Aliassime, scivolando indietro nella corsa per Torino con l’ottavo posto ora distante 140 punti; il suo cammino in Francia inizierà con l’argentino Federico Delbonis.

Situazione opposta per Karatsev, che dopo i primi mesi dell’anno in cui ha vestito i panni del carro armato, ha normalizzato le proprie prestazioni. Per sperare nelle Finals è obbligato a vincere il torneo e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi: tutt’altro che facile il suo compito, che comincia subito con un brutto cliente come Sebastian Korda nel secondo match del campo 1.

Ad aprire le danze in mattinata ci sarà Fabio Fognini. L’azzurro non ha brillato a Vienna, capitolando immediatamente contro Diego Schwartzman; nemmeno il sorteggio parigino non ha regalato tanti sorrisi con l’urna che ha estratto il nome dell’ungherese Marton Fucsovics. In campo anche Lorenzo Musetti, ripescato come lucky loser dopo il ko con Hugo Gaston (che sfiderà l’altro francese Arthur Rinderknech): per lui il serbo Laslo Djere, bestia nera con tre ko in altrettanti incontri.

Nikoloz Basilashvili, finalista ad Indian Wells, se la vedrà con Adrian Mannarino mentre la serata sarà dedicata alla sfida di stili tra Benoit Paire e Pablo Carreno Busta. Prima di loro sarà il momento di Andy Murray, che pesca un avversario in ascesa come Jenson Brooksby. Infine, un’occhiata alla partita di doppio prevista sul centrale, che rivedrà con la racchetta in mano Novak Djokovic: assieme a Filip Krajinovic sfiderà Alex De Minaur e Luke Saville.

MASTERS1000 PARIGI-BERCY 2021, LE PARTITE DELL’1 NOVEMBRE

Campo Centrale – dalle 11.00

M. Fucsovics VS F. Fognini

C. Norrie VS F. Delbonis

Quarto match: A. Mannarino VS N. Basilashvili

Non prima delle 19.30: A. Murray VS Jenson Brooksby

B. Paire VS P. Carreno Busta

Campo 1 – dalle 11.00

D. Lajovic VS M. McDonald

A. Karatsev VS S. Korda

A. Bublik VS D. Evans

H. Gaston VS A. Rinderknech

L. Djere VS L. Musetti

Campo 2 – Dalle 11.00

I. Ivashka VS A. Ramos-Vinolas

Foto: LaPresse