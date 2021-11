Basket: Virtus Bologna, dal +21 alla sconfitta sul filo di lana con Valencia nella quarta di EuroCup 2021-2022

La Virtus Segafredo Bologna perde una partita che per vari tratti aveva dominato: al PalaDozza passa il Valencia nella quarta giornata di EuroCup 2021-2022. Le V nere di Sergio Scariolo non riescono a mantenere un vantaggio che nel secondo quarto era diventato di 21 punti, consentendo agli spagnoli di Joan Penarroya di trovare la vittoria finale. Non bastano, dunque, i 30 punti di Kyle Weems, come nemmeno i 18 di Milos Teodosic e i 10 di Marco Belinelli. Dall’altra parte 20 di Klemen Prepelic, 15 di Sam Van Rossom.

Inizio strabordante per le V nere, nel punteggio e nel gioco: Weems con gioco da tre punti, Teodosic con tripla e poi magia fuori dal tempo per Alibegovic ancora dall’arco ed è 9-2 casalingo. Nessuno riesce a fermare Weems, Valencia ci prova con più uomini ad accorciare fino al -5 (17-12), ma un’altra fiammata virtussina vede l’americano e il play serbo far esultare a più riprese il PalaDozza, che esplode ancora alla tripla di Alibegovic che chiude il primo quarto sul 34-23.

Non c’è modo di fermare la squadra di casa dall’arco (7/11 nei primi venti minuti), con Belinelli e Cordinier che ricominciano da dove avevano finito i compagni: 41-25. Il francese e Weems creano ancor più divario: parziale di 11-0, totale 46-25. Inizia a segnare Prepelic, che da solo firma uno 0-6, poi arriva anche il 46-33 di Dubljevic. Le distanze si mantengono praticamente su questa linea fino alla sirena dell’intervallo, che dice 57-45 in chiave casalinga.

Il terzo periodo vede accadere quello che il pubblico di casa non spera: Valencia che, con un piglio decisamente diverso e con Pradilla in grande evidenza sotto le plance anche senza far troppo canestro, si riavvicina. Anche la coppia Prepelic-Dubljevic è valida protagonista in questo contesto, benché Teodosic e Weems siano sempre lì, pronti a rispondere colpo su colpo. Anche Pajola collabora al ritorno sul +12 (71-59), poi Prepelic si riprende la scena e all’ultimo quarto si arriva sul 79-72.

La partita si fa accesissima: Rivero e Labeyrie riavvicinano gli spagnoli, Hervey li riallontana, ma a quel punto l’elastico si avvicina ogni attimo di più per il Valencia. Hermannsson sigla il -2 (82-80) a 4’32” dal termine, Lopez-Arostegui firma il gioco da tre punti del -1 (84-83), Teodosic fa 2/2, Rivero 1/2, poi Dubljevic manda gli ospiti per la prima volta avanti: 86-87. Reazione (doppia) immediata di Teodosic che vale il 90-88, ma una gran circolazione porta alla tripla Prepelic, che dice 20 con il 90-91.

Altra gran palla che gira per Weems, ma la sua tripla finisce sul ferro: Pajola commette fallo a rimbalzo, Lopez-Arostegui fa 2/2, Teodosic sbaglia ancora da tre, Pajola è costretto a un altro fallo, Rivero trova un altro 2/2. Belinelli non ci sta e segna da tre con 23″8 da giocare, arriva un altro 2/2 di Van Rossom, Pajola e Teodosic sbagliano da tre prima che Weems segni, ma su quel 96-97 Lopez-Arostegui s’inventa una palla lunghissima per Rivero che fa passare i due secondi necessari per consegnare ai suoi il colpo esterno.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-VALENCIA BASKET 96-97

BOLOGNA – Cordinier 7, Tessitori 2, Mannion 4, Belinelli 10, Pajola* 6, Alibegovic 8, Hervey 9*, Ruzzier ne, Jaiteh*, Sampson, Weems* 30, Teodosic* 18. All. Scariolo

VALENCIA – Puerto 2, Prepelic* 20, Pradilla 6, Lopez-Arostegui* 7, Labeyrie* 7, Ferrando ne, Van Rossom* 15, Bressan ne, Dubljevic 10, Jimenez 8, Hermannsson 11, Rivero* 11. All. Penarroya

Credit: Ciamillo