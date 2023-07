LIVE Slittino, Singolo Sochi 2021 in DIRETTA: DIRETTA: doppietta tedesca. Dominik Fischnaller illude, poi sprofonda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.40 È tutto per quanto riguarda lo slittino singolo maschile di Coppa del Mondo! Continuate a seguirci in una domenica ricca di sport.

11.39 Sprofondati nella seconda parte della tappa Lukas Gufler e Dominik Fischnaller: 26° il primo, partito con la pettorina #2, che ha concluso con 1.45.809 con il 10° posto nella prima manche e il 31° nella seconda. Fischnaller invece illude dopo il secondo tempo nella prima manche concludendo al 28° posto nella generale a oltre 1.252 da Johannes Ludwig.

11.37 Delusione per gli azzurri con il solo Kevin Fischnaller al settimo posto con il totale di 1.45.076 a 0.450 di ritardo dalla vetta. 13° Leon Felderer che chiude con 1.45.277 dopo il 23° tempo della prima manche e il 10° della seconda.

11.34 Al terzo posto Roman Repilov con 1.44.834 come tempo totale con un ritardo di 0.208 dal primo: Loch Felix invece termina a 0.158 di ritardo. Al quarto posto invece Max Langenhan che non bissa il podio asiatico: quinto il lettone Kristers Aparjods dopo il primo posto della prima manche.

11.31 FINISCE QUI LA SECONDA MANCHE DI SOCHI! E ovviamente anche la seconda tappa: trionfa Johannes Ludwig davanti Loch Felix come in Cina.

11.28 Kristers Aparjods salva la propria gara giungendo quinto nella generale con il 18° tempo della seconda manche.

11.25 SPROFONDA DOMINIK FISCHNALLER! Con la pettorina #19 Dominik Fischnaller piazza il 31° tempo della seconda manche a 53.741 e si piazza 27° nella generale.

11.24 Riks Kristens Rozitis non va oltre il 25° tempo: adesso tocca a Dominik Fischnaller, secondo nella prima manche.

11.22 Pavel Repilov, dopo il quarto tempo della prima manche, conquista al momento la 13esima posizione generale.

11.20 La pista adesso è complicata da percorrere per i partecipanti: anche Chris Mazdzer sprofonda con il 26° tempo della seconda manche.

11.18 Anton Dukach sale in 13esima posizione dopo il 22° tempo nella seconda manche.

11.16 Sprofonda anche l’americano West Tucker che trova il 19° posto con 53.037 in un posto nella generale che corrisponde al 13° tempo.

11.14 Jonas Muller sale al nono posto con il 16° tempo della seconda manche per un totale di 1.45.152.

11.12 Anche lo statunitense Jonathan Eric Gustafson peggiora il proprio score: 53.281 e 17° posto nella generale.

11.10 Male l’italiano che piazza il 23esimo tempo della seconda manche a 53.324 dopo il 52.485 con cui aveva chiuso la prima manche al 10° posto. L’azzurro vola al 18° posto con il suo tempo totale.

11.08 Arriva subito il sorpasso da parte di Chris Rene Eissler ma adesso tocca al nostro Lukas Gufler con la pettorina #2.

11.06 Il rumeno Valentin Cretu fa decisamente peggio rispetto alla prima manche: 53.187 contro 52.562 per un totale che lo proietta in 16esima posizione.

11.04 L’austriaco Wolfgang Kindl si attesta in decima posizione con lo score di 52.669 nella seconda manche per un totale di 1.45.258.

11.02 Il russo Aleksandr Gorbatcevich vola al settimo posto nella generale con il totale di 1.45.118.

11.00 Loch Felix vola al secondo posto nella generale con il sesto tempo nella seconda manche con 52.109.

10.58 Con la pettorina #18 e dopo il 16° tempo nella prima manche, Moritz Elias Bollmann che non va oltre il nono posto nella generale con un tempo totale di 1.45.411.

10.56 Sesto posto nella generale per il lettone Gints Berzins che piazza il decimo tempo nella seconda manche.

10.54 52.828 di Reid Watts che trova l’11° tempo della seconda manche per il 10° posto momentaneo nella generale.

10.52 Svante Kohala si piazza al 14° posto nella seconda manche con un risultato generale che al momento lo porta in 12esima posizione.

10.50 Johannes Ludwig piazza il primo tempo della seconda manche a 51.865 per un totale a 1.44.626 sotto la neve di Sochi!

10.48 Il detentore del record di tempo in partenza del 2020 su questa pista fissato a 4.610, Semen Pavlichenko si attesta al settimo posto generale con il nono tempo della manche ovvero 52.691.

10.46 Nono tempo di Jozef Ninis con il 53.010 e l’ottavo tempo totale ovvero 1.45.822.

10.45 Ecco Roman Repilov che scende sotto l’1.44.834 totale e si prende il primo posto con un ottimo 52.021.

10.43 Terzo tempo totale di Kevin Fischnaller per l’1.45.076 totale dopo il quinto tempo della seconda manche a 52.253.

10.41 8° tempo di Matvei Perestoronin con il 53.066 nella seconda manche: tempo totale che lo proietta sesto in classifica. Adesso tocca a Kevin Fischnaller.

10.39 Gran tempo di Max Langenhan con un totale di 1.45.020 dopo il 52.089 della seconda manche.

10.37 Non benissimo anche nella seconda manche l’azzurro che piazza un 52.305 che non smuove molto la situazione dopo il 27° tempo della prima gara.

10.35 Il detentore del record della pista, David Gleirscher fa ancora meglio e scende sui 52.021 per un totale di 1.45.051. Adesso tocca a Leon Felderer!

10.34 52.059 di Nico Gleirscher che migliora il 29° tempo della prima manche piazzato a 53.119.

10.32 Si migliora anche il lettone Arturs Darznieks che piazza un ottimo 52.250 dopo il 53.267 per un totale di 1.45.517.

10.31 Si riscatta Reinhard Egger con 52.302 dopo il 53.798 della prima tornata.

10.29 Comincia la seconda manche! Andriy Mandziy piazza un 53.063 per un totale di 1.59.846.

10.27 Non hanno entusiasmato i protagonisti della prima tappa cinese: 20° tempo per Johannes Ludwig mentre Max Langenhan solo 26°. Infine Felix Loch al 15° posto.

10.24 Nono a scendere in pista sarà Kevin Fischnaller che ha piazzato il 24° tempo nella prima manche: 22° a gareggiare sarà Lukas Gufler mentre penultimo Dominik Fischnaller.

10.22 Il primo azzurro impegnato nella seconda manche sarà Leon Felderer, giunto 27° nella prima manche dopo essere partito con la settima pettorina. L’azzurro gareggerà per sesto a partire dalle 10.25.

10.20 Bentrovati amici e amiche di Oa Sport! Tra 5 minuti avrà inizio la seconda manche della seconda tappa a Sochi della Coppa del Mondo 2021/22 di slittino singolo maschile.

10.05 Curioso sarà scoprire come si comporteranno i vari atleti alla ripresa della seconda manche che avverrà alle 10.25. Restate con noi dunque per seguire il prosieguo della seconda tappa della Coppa del Mondo di slittino singolo!

10.03 Infine Leon Felderer si è piazzato al 27esimo posto partendo come #7 nella startlist piazzando un tempo discreto fermato a 52.972.

10.01 Gli azzurri invece non sono andati benissimo, eccetto il già citato Dominik Fischnaller. Il cugino, Kevin, è giunto al 24° posto con 52.823 mentre il primo azzurro a scendere in pista, Lukas Gufler, dopo una resistenza nei posti alti della classifica, è scivolato al 10° posto con 52.485.

09.59 A ridosso del podio si piazzano il russo Pavel Repilov con 52.230, l’americano Chris Mazdzer con 52.279 e l’ucraino Anton Dukach con 52.960.

09.57 Finisce qui dunque la prima manche. Il lettone Kristers Aparjods termina in vetta grazie al 52.116 piazzato con la pettorina #17. Al secondo posto il nostro Dominik Fischnaller a 0.021 di ritardo davanti all’altro lettone Riks Kristens Rozitis scavalcato proprio dal connazionale dopo un momentaneo primo posto.

09.54 L’ultimo atleta in gara, l’austriaco Nico Gleirscher ferma il tempo a 53.119 per il 29° posto.

09.51 Il detentore del record del 2020 fermato a 51.466, l’austriaco David Glerischer quest’anno non si ripete: 28° tempo a 53.030.

09.50 Anche il vincitore della prima tappa della Coppa del Mondo 2021/22, Johannes Ludwig non entusiasma: 20° tempo con 52.761.

09.48 Non si segnalano particolari tempi nelle ultime tornate: 20° posto per il russo Semen Pavlichenko che trova un 52.763.

09.47 Il tedesco Max Langenhan trova il 24° tempo con 52.931 con un ritardo di 0.815 dalla vetta.

09.45 Le condizioni della pista sono certamente mutate, come testimoniano i distacchi enormi accusati da Loch e Repilov. Per Dominik Fischnaller si è rivelato un vantaggio non da poco partire con un pettorale piuttosto basso rispetto agli avversari.

09.44 Il russo Roman Repilov si piazza al 21° posto con il tempo di 52.813.

09.42 17° tempo per il lettone Gints Berzins a 52.725. Male anche Felix Loch, giunto secondo in Cina la scorsa settimana: 15° posto con 52.675.

09.39 13° tempo di Wolfgang Kindl con 52.589 a 0.473 dal primo posto occupato sempre da Kristers Aparjods.

09.36 Male Kevin Fischnaller con 52.823 che vale il 18° posto: gli azzurri non stanno andando benissimo eccetto Dominik Fischnaller che resta al secondo posto.

09.34 Il russo Aleksandr Gorbatcevich piazza il 13° tempo con 52.615! Adesso spazio a Kevin Fischnaller.

09.32 20° tempo dell’austriaco Reinhard Egger con 53.798: tra una pettorina tocca a Kevin Fischnaller!

09.30 Non benissimo il lettone Arturs Darznieks che con la pettorina #20 piazza il 19° tempo, ovvero un 53.267.

09.28 DOMINIK FISCHNALLER VOLA AL SECONDO POSTO CON UN SUPER 52.137! Che debutto a Sochi per l’azzurro.

09.26 12° tempo per Moritz Elias Bollman: adesso, con la pettorina #19, tocca al nostro Dominik Fischnaller reduce dal sesto posto in Cina.

09.24 CHE TEMPO DEL LETTONE KRISTERS APARJODS! 52.116 e vetta conquistata ai danni del connazionale Rozitis.

09.22 Con la pettorina #16, Matvei Perestoronin trova il 14° tempo con 52.871 e si inserisce tra Jozif Ninis e Leon Felderer.

09.20 Altro cambio ai piani alti della classifica! Il russo Pavel Repilov ferma il tempo a 52.230 a 0.013 dal primo posto.

09.19 Jonas Mueller vola al quinto posto: l’austriaco piazza il 52.355 a 0.138 dalla vetta.

09.17 CAMBIA ANCORA IL PADRONE DELLA VETTA! Riks Kristens Rozitis vola a 52.217 e si prende il primo posto ai danni dell’americano Chris Mazdzer.

09.15 Tucker West vola al terzo posto! L’americano piazza un ottimo 52.344 che vale il sorpasso su Jonathan Eric Gustafson.

09.13 GUFLER SCIVOLA QUARTO NELLA PRIMA MANCHE! Vola al secondo posto l’ucraino Anton Dukach che ferma il tempo a 52.290. La classifica dunque vede al momento come primo Chris Mazdzer mentre terzo il connazionale Jonathan Eric Gustafson.

09.11 SORPASSO IN VETTA DELL’AMERICANO MAZDZER! Lo statunitense trova il miglior tempo scalzando Jonathan Eric Gustafson con un 52.279.

09.09 TERZO TEMPO PER IL TEDESCO CHRIS RENE EISSLER! Il teutonico vola a 52.492 con un 0.96 di ritardo dal primo.

09.07 Lo slovacco piazza un 52.812 che gli permette di superare proprio l’italiano Leon Felderer.

09.06 L’azzurro piazza un 52.972 che lo proietta in sesta posizione: con la pettorina #8, ecco lo slovacco Jozef Ninis.

09.05 TOCCA AL NOSTRO LEON FELDERER!

09.04 Tocca al rumeno Valentin Cretu con la pettorina #6 che realizza un ottimo 52.562 e vola al terzo posto momentaneo in graduatoria.

09.02 L’ucraino Andriy Mandziy piazza il peggior parziale sin qui: con la pettorina #5, realizza un 1.06.738 a seguito della caduta allo slittino.

09.00 Con la pettorina #4, il canadese Reid Watts vola al terzo posto con un 52.738. Resta secondo Lukas Gufler.

08.58 Svante Kohala ha effettuato il proprio debutto sulla pista artificiale di Sochi: lo svedese piazza un 52.748.

08.56 Esordio anche per Lukas Gufler con la pettorina #2: ritardo di 0.088 dall’americano con un tempo di 52.485.

08.55 L’americano piazza subito un 52.397 nella prima manche in Russia.

08.53 Si comincia a Sochi! Tocca per primo all’americano Jonathan Eric Gustafson.

08.52 Nella giornata di ieri, Il duo composto dai fratelli Sics (Juris e Andris) si è aggiudicato la prima tappa di Sochi, valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio 2021-2022.

08.50 Per questa tappa russa, il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato:Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Kevin Fischnaller, Patrick Rastner, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Verena Hofer, Nina Zoeggeler, Sandra Robatscher e Marion Oberhofer.

08.48 Manca sempre meno alla prima manche di giornata a Sochi!

08.46 Nella prima manche delle ore 8.53, Lukas Gufler scenderà in pista come secondo mentre pettorina #7 per Leon Felderer. #19 per Dominik Fischnaller e 23 per Kevin Fischnaller.

08.44 Tornando al singolo maschile, il debutto cinese ha visto Dominik Fischnaller concludere a 1.55.737 a 1.140 dalla vetta; decimo invece Kevin Fischnaller a 1.601.

08.42 L’Italia infatti in Cina è giunta terza con un po’ di fortuna e coraggio dietro agli Stati Uniti di Ashley Farquharson, Tucker West e Mazder/Terdiman, giunti con 375 millesimi di ritardo dietro l’Austria di Steu/Koller, Madeleine Egle e David Gleirscher.

08.40 Dominik Fischnaller ha ottenuto un podio azzurro nel team relay di Yanqing con Verena Hofer e Rieder/Kainzwaldner dietro Austria e Stati Uniti.

08.38 Si riparte dalla tripletta tedesca ottenuta in Cina da Johannes Ludwig, Felix Loch e Max Langenhan davanti agli austriaci David Gleirscher e Reinhard Egger e al nostro Dominik Fischnaller, giunto sesto in Asia.

08.36 In Russia si recupereranno le tappe nordamericane di Whistler e Lake Placid saltate a causa della pandemia tra questo weekend e il prossimo.

08.34 Dopo il fine settimana d’esordio di Yanqing, sulla pista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ecco la seconda tappa stagionale dove i cugini Dominik e Kevin Fischnaller proveranno a suonare la carica e conquistare il podio.

08.32 Dopo le manche di doppio e singolo femminile di ieri, la prima manche odierna scatterà alle 08.50 ora italiana mentre la seconda alle ore 10.25 nostrane con il team relay in programma alle ore 12.30 italiane.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di singolo maschile valida per la Coppa del Mondo 2021/22 di slittino in terra russa, a Sochi, sulla pista che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali 2014.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein – LaPresse